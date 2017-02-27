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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333234323532363237>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый Вечер!
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:37

  Investor_33 написав:
  escobar написав:
  Captain Obvious написав:23.32.

Интересно, через сколько минут покажем предсказанный мной ключевой рубеж на сегодня - 23.30 на продажу.

Ето загон вспарывателей матраса бггг :lol:
Нацбанк против 23.3.

Прикол в том что те кто будут "вспаривать матрац" через пол года будут завидовать тем кто вспаривал его сейчас))))))))))))))))))

Я не знаю, що буде через півроку, а станом на сьогодні той, хто 18 грудня вспоров матрас і все чи частину здав, дуже прогадав! Сьогодні цікаво було гуляти Києвом і милуватися як обмінники змінювали курси купівлі... Прям на очах! Читаю форум з запізненням в десять днів і думаю як там ся мають доморощенні Нострадамуси!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Перекумекавши, колхозники решили по налу сходить на 26 до выхода межбанка...
Хто против? :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:41

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!


Курс будет дейстовать до 7 января, 11 дней все налоги с привязкой к валюте будут платиться немного больше. Для бюджета типо позитив.

А что такое 2-е и 3-е? Это что выходные дни?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:44

  Ser Fil написав:
  TylerTruman_ написав:більшість не може помилятися :mrgreen:
Зображення

*якщо що, я голосував, коли були в боковику і рівень 24 ще не був пробитий, звернув увагу, що тоді річні низа спрогнозувало 4%, зараз значення 8% (із них 2% чітерів, які додалися за останню добу) :roll:


Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%

"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку :)

Шановний, ... по-перше, я не знаю навіщо ви адресували мені цю нісенітницю, т.я. перераховані фактори мені до лампочки, по парі бакс/грн. я займаюсь технічним аналізом, ... по-друге, запропоновані вами фактори - це оффтоп, топік валютний, а не обговорення економічної ситуації та новин, і не ставте воза попереду кобили, якщо не вистачає мізків для успішного прогнозування курсу валют на основі фундаментальних факторів, то краще мовчати, розумніший вигляд буде :idea:
І на рахунок виділеного вами, мислити категоріями угадування та монетки для фінансових рішень = низький IQ :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 27 гру, 2019 21:47, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45

  freeze написав:ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.


Я когда в ноябре подписывал годовой договор, там было забито - или гривна, или доллар по курсу НБУ. Все,что выше 25 было мне в плюс, все ,что ниже 25 - в минус, на мой выбор.

Выбрал все-таки в разрезе следующего года -долларовую привязку.

Может прогадал и прибыль будет меньше( тем более январь - уже как бы не очень по курсу получается), тем более сам еще в феврале тут писал о возможности курсов 22-23,
но такие курсы связывал с реальными реформами и некосметическими изменениями.

По состоянию на ноябрь (время подписания договора) в упор не просматривал ни реформ,

ни особых изменений, так - разве что попытки на уровне детского сада.

И ,да, вот еще в подтверждение того, что не исключено - нас ожидает фиговенькая макроэкономика в 2020-м:

Наблюдения - бытовые иногда лучше могут охарактеризовать состояние экономики чем Госкомстат, или какой-нибудь старший аналитик "Рогов и копыт".

Так вот, разговаривал с разными знакомыми комерцами сейчас, в конце декабря - из десятка человек никто не сказал, что дела ОК, все в один голос утверждают, что нынешний предновогодний шоппинг у них хуже образца декабря 2018-го, ну так небольшое оживление, но не ажиотаж по торговле.


Торгуют продуктовой группой - заморозка, сладости, подакцизный и т.п., а также техникой импортной.

Типа 27-е число, а такое впечатление ,что народ либо приехал в не полном составе из Польши, либо вообще забыл, что Новый год на днях.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:50

  холява написав:Автор77


Привет .
Всем Здоровья и Удачи.

Просмотрел(проочитал некоторые) сообщения за сегодня
.......откуда у Вас столько времени писать ?

Тільки про це подумав! Він мене сильно стримує! Так я міг би читати десь на днів пять-шість ближче до реальної дати, а так застряг на пізніше.... І весь час шукаю в його тексті здоровий глузд, але видно нє судьба. Таке враження, що якийсь викладач вузу в покарання заставляє якихосьсвоїх студентів писати таку кількість випадкового тексту, а потім конспект перевіряє!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:54

  Игорь написав:
  Zebra написав:грустная идея, т.к. следующий месяц январь

и чем был грустен январь 2019 ? не пора ли переформатироваться ?

народжені повзати - літати не вміють :mrgreen:
а космонавти :roll: вони такі :arrow:
  Zebra написав:Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:55

  Долярчик написав:
  АндрейМ написав:Я, вот, тоже не могу понять почему все верующие в естевственность укрепления гривны не могут объяснить отсутствие снижения цен. Ну, номинально в валюте зарплата увеличилась, но и цены-то в валюте тоже увеличились... Укрепление идет долго - где результат на ценниках?

... вчора, по вечірніх новинах, оди чел(спиртного магазину) розказував про "чому НЕ знижуються ціни?"
- так от він каже, що ціни почнуть знижуватись(у нього, по його продукції) в березні-квітні, якщо курс протримається/не зростатиме до весни....
- так, як ту продукцію, що він(його фірма) закупила пА 26+ вже допродують і ТІЛЬКИ ЗАРАЗ почнуть закупляти нову партію товару....

Знижувати ціни на алкоголь перед новорічними святами це треба сильно себе не поважати!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

............Евро готовится нас удивить в 2020 году
Положительные прогнозы по евро исходят из того, что мировая экономика ускорится в 2020 году, а торговые риски ослабнут.
После двух лет неудач евро наслаждается волной столь необходимого оптимизма инвесторов, когда 2019 год подходит к концу. Согласно средним оценкам аналитиков в опросе Bloomberg, к концу 2020 года единая валюта укрепится более чем на 4% по отношению к доллару. Эксперты обуславливают это улучшением перспектив мировой экономики и ослаблением политической напряженности.
Ставка на рост евро входит в число лучших сделок Morgan Stanley на следующий год. Это мнение разделяют, в частности, аналитики UBS Wealth Management и Credit Agricole. Опционные рынки также сигнализируют о повышении доверия к единой валюте, которая в пятницу достигла недельного максимума, поскольку желание инвесторов совершать рискованные операции усилилось на фоне признаков улучшения торговых отношений между США и Китаем.


Жду вместе с Morgan Stanley и Credit Agricole :) ,перекинулся в евро на 100%.

Что-то затянулся низходящий тренд по евро последних лет.

Пора уже подрайвовать,
тем более по мере роста - поезд будет ускоряться,
а впрыгивать на полном ходу - не реально.

Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.

Один из факторов, который тянул евро вниз в последние годы был в т.ч. и напряженность на нашем востоке.
По мере хотя бы небольшого снижения напряжения, а оно таки де-факто происходит по чуть-чуть, евро будет позитивно реагировать на снижение граджуса напряжения в сопредельном регионе - Украине.

Ну и вообще - евро более
неавантюрная
бюрократичная
консервативная валюта.
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