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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:06
[quote="4828906:Автор77"]Жду вместе с Morgan Stanley и Credit Agricole ,перекинулся в евро на 100%.
Что-то затянулся низходящий тренд по евро последних лет.
Пора уже подрайвовать,
тем более по мере роста - поезд будет ускоряться,
Почти 1.12...
Пока, без фанатизма, однако, смотря на Либо- сам ложек докупил...
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дарий
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:10
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laviva
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:11
холява написав:Автор77
Вы меня опять чуть удивили .
Про таможню, по видимому,Вы точно ничего не знаете (например ,про видео регистраторы, ).За ногу же не прикуешь к рабочему месту.
Не в штаны же мочиться .
Меня тоже несколько удивила Ваша манера рассказать про свой отдых в Болгарии.
Почему именно там ?
Что за центр такой ?
ОТКУДА У ВАС СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ?
Що не прикуєш, то це точно... Коли крайній раз пересікав я кордон в Берегово зі сторони Угорщини по полосі для власників товару з Такс-фрі, то чимось не сподобався їхньому митнику, можливо тому, що весь багажник і салон мого Крузера був забитий різним хламом і подарунками, та й знайома дружини попросила забрати дещо з Відня, то він як пішов в туалет, то повернувся через майже годину, ну а потім довго і нудно кожний папірець проштамповував і просив показати кожну річ... Я мужньо витримав цю процедуру, куди подінешся...
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Qwerty
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:13
freeze написав:
ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
подтверждается, что писал про ахметова
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edvardd
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:14
Автор77 написав:
Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.
Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как.
С американскими и китайскими отношениями эта езда по ушам продолжается уже 2 года. Американцы должны либо снизить аппетиты сокращением расходов, зарплат и т.д. (что нереально из-за кредитной катастрофы, которая тогда произойдет при такой закредитованности), либо девальвировать бакс (вот это как раз единственный позитив для курса евро в текущей ситуации).
Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2019 22:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:18
edvardd написав: freeze написав:
ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
подтверждается, что писал про ахметова
А что писал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:19
Кветри, шо Вам сказать?
- Не заморачивайтесь, когда ОН ходит в туалет
-Не слухайте знайомих дружини
Та и хлам в Страну не завозите....
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 27 гру, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:25
hxbbgaf написав: Автор77 написав:
Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.
Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как.
Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.
Насчет того, что конфликт не закончен - 100% согласен с вами.
Но, в снижении градуса заинтересованы сейчас все без исключения стороны.
Насчет Brexit, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Забудется и запьется водой как греков запили водой в свое время.
Евро вообще очень чувствительно к таким вещам (иногда даже больше чем к маркерам макроэкономики -
в евро-стаде когда все спокойно,
то и на валютном рынке все спокойно и позитивненько.
И все-таки - помним историю британцы к доллару 1 к 2-10 по памяти,
евро к доллару 1 к 1-60.
Так не будет конечно, но какие-то средние значения - вполне вероятны.
Уже само 100% согласие всех контор мира на уровень евродоллар 1-15 в 2020-м году - это своеобразная вербальная интервенция, так что если заскочит к 1-20 1.25 никто и не удивится вовсе.
А это уже серьезный отскок будет,если так случится,
во всяком случае паритетчиков сейчас уже и не слышно вовсе,
стадо смотрит по тренду.
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Автор77
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:31
Вкладчик1234 написав: edvardd написав: freeze написав:
ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
подтверждается, что писал про ахметова
А что писал?
Легитимный
#Слухи
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
Последние недели курс специально занижали, все эксперты в один голос трубили, что сейчас ничего не угрожает курсу гривны, максимум она будет торговаться в диапазоне 23.4-23.5 до конца года, но что-то пошло не так и курс гривны за два дня просел на 0.55 гривны. Такой резкий обвал после стабильного укрепления, спровоцировал панику среди валютчиков. Днем сегодня продажа наличного доллара в обменниках была ограничена или завышена и стартовала от 24 гривен за 1 доллар, кое-где доходила до 24.5.
Как поясняет эксперт - это первый звоночек «непредсказуемости» нашей экономики. Игры с сильным искусственным укреплением гривны может сыграть плохую шутку в целом для страны.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:32
kwon написав: escobar написав: Realist написав:
Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.
До конца января выше 24,2 на межике за счастье будет.
24,5 это только в случае серьезной коррекции в период зимней спячки.
на 31.12 курс 28 как и планировалось, всем спасибо
Кабанчик, перелогінся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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