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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3234323532363237

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35

olgerd, про Ахметова что писал и подтвердилось? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.


По безналу - таки да!
А шо пересичным ждать после праздников...
Хотя,мабуть, шось будет в этих пределах, плюс-минус.
:roll: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:про Ахметова что писал и подтвердилось?
Сорри не помню (
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:01

  дарий написав:
  freeze написав:ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.


По безналу - таки да!
А шо пересничным ждать после праздников...


Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! :D - Все інше вже було сказано і написано!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04

  flyman написав:Кабанчик, перелогінся :wink:

Где кстати этот эксперт, почему до сих пор не всплыл?
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:05

  escobar написав:
  flyman написав:Кабанчик, перелогінся :wink:

Где кстати этот эксперт, почему до сих пор не всплыл?



Готовится к Рождественскому холодцу
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! - Все інше вже було сказано і написано!


Та не так все просто.
дарий
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