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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35
olgerd,
про Ахметова что писал и подтвердилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:51
freeze написав:
ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
По безналу - таки да!
А шо пересичным ждать после праздников...
Хотя,мабуть, шось будет в этих пределах, плюс-минус.
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дарий
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:58
Вкладчик1234 написав:
про Ахметова что писал и подтвердилось?
Сорри не помню (
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olgerd
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:01
дарий написав: freeze написав:
ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
По безналу - таки да!
А шо пересничным ждать после праздников...
Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"!
- Все інше вже було сказано і написано!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:05
escobar написав: flyman написав:
Кабанчик, перелогінся
Где кстати этот эксперт, почему до сих пор не всплыл?
Готовится к Рождественскому холодцу
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Alex2007
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:10
w_bufett написав:
Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! - Все інше вже було сказано і написано!
Та не так все просто.
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дарий
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