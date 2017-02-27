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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35

olgerd, про Ахметова что писал и подтвердилось? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.


По безналу - таки да!
А шо пересичным ждать после праздников...
Хотя,мабуть, шось будет в этих пределах, плюс-минус.
:roll: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:про Ахметова что писал и подтвердилось?
Сорри не помню (
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:01

  дарий написав:
  freeze написав:ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.


По безналу - таки да!
А шо пересничным ждать после праздников...


Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! :D - Все інше вже було сказано і написано!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04

  flyman написав:Кабанчик, перелогінся :wink:

Где кстати этот эксперт, почему до сих пор не всплыл?
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:05

  escobar написав:
  flyman написав:Кабанчик, перелогінся :wink:

Где кстати этот эксперт, почему до сих пор не всплыл?



Готовится к Рождественскому холодцу
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! - Все інше вже було сказано і написано!


Та не так все просто.
Умники на Форуме благоволят сами себе...
А кто еще не слился.... :roll:
:D
Здесь гораздо сложнее... :D :lol: :P
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа). Они красиво вручную понижали курс, усыпляя бдительность. Были для пересичных, как дудка для кобры. Выцыганили доллары у населения, а теперь можно и заработать по-нормальному. А остальные ждите па 20.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:Выцыганили доллары у населения, а теперь можно и заработать по-нормальному


То таке...
Ничего личного.
Мабуть. история, минимум, двухтысячной давности...
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:25

  laviva написав:Зображення

Ага, пэрэмога... Взяли 2.9 ярда, а от претензий на 12+ ярдов отказались "по настойчивой просьбе наших российских коллег". И это при том, что там доказательная база была 99.9-процентная в нашу пользу! И всё ради сиюминутного повышения рейтинга себя любимого. Как уже притомил этот дешевый популизм...

Прям так и хочется сказать словами героя фильма:

yuri_m
 
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