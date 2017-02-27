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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35
olgerd, про Ахметова что писал и подтвердилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:01
Те що і було написано, ще 15-16 грудня 2019! - "курс хотят закрепить в диапазоне +-24.5 гривен за 1$" - "Панікуючим", раджу вже краще думати за салат Олів'є і Шампанське ! - Хто "мав", той вже давно "закупився"! - Все інше вже було сказано і написано!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:05
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та не так все просто.
Умники на Форуме благоволят сами себе...
А кто еще не слился....
Здесь гораздо сложнее...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа). Они красиво вручную понижали курс, усыпляя бдительность. Были для пересичных, как дудка для кобры. Выцыганили доллары у населения, а теперь можно и заработать по-нормальному. А остальные ждите па 20.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:25
Ага, пэрэмога... Взяли 2.9 ярда, а от претензий на 12+ ярдов отказались "по настойчивой просьбе наших российских коллег". И это при том, что там доказательная база была 99.9-процентная в нашу пользу! И всё ради сиюминутного повышения рейтинга себя любимого. Как уже притомил этот дешевый популизм...
Прям так и хочется сказать словами героя фильма:
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