Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:28
Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:47
Нынешняя импортная потребность - 8 млрд кубов в год. При средней цене газа 200 долларов за 1000 кубов, этих 2,9 млрд долларов хватит на 1,5 года. А с учетом больших запасов в ПХГ и декабря, больше напоминающего октябрь, то на все 2
Поэтому, реально, для операционных нужд в таком объеме валюты Нефтегаз не нуждается. Да и в таком объеме кэша как такового - это явно избыточная ликвидность.
Можно, конечно, порассуждать, как 2,9 млрд долларов можно было бы инвестировать в разведку и добычу, но у Нефтегаза, начиная с 2016-го, итак профицит кэша, а добыча как была 15 млрд кубов, так и остается...
Невыгодно им прекращение внешних закупок - во-первых, сказочке про импортный паритет конец, а во-вторых, "реверсным" швейцарским прокладочкам кушать нечего будет
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А кому щас легко?
Маму в штатах надо оправдать...
Шутка, конечно.
Пока монополист - так и будет хороший дядя...
Лично я пока оптимист.
Пирамида пока работает, и еще год минимум работать будет!
Если рефинанс до 7 процентов доведут - потом уже Экономика...
Вполне логично.
И кредиты под 10 уже не так нереальны...
А 5-7 летние овгзешки под 7-8 %, со временем, сгладят некоторый дискомфорт.
Може и пирамида таки не рухнет...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 00:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:59
Не забувайте що ще підписаний 5-річний контракт на транзит газу, коли раша хотіла лише на рік, це теж як не як досягнення нафтогазу.
А взагалі то без санкцій США проти нордстріму нічого того б не було.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:11
Не знаю кто такие Они; но вчера они слили поллярда
пА 23,25 - это высокий курс по вашему?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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