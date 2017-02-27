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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:28

  BenDover написав:Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа)


Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:47

  freeze написав:
  BenDover написав:Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа)


Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.


Нынешняя импортная потребность - 8 млрд кубов в год. При средней цене газа 200 долларов за 1000 кубов, этих 2,9 млрд долларов хватит на 1,5 года. А с учетом больших запасов в ПХГ и декабря, больше напоминающего октябрь, то на все 2 :D

Поэтому, реально, для операционных нужд в таком объеме валюты Нефтегаз не нуждается. Да и в таком объеме кэша как такового - это явно избыточная ликвидность.

Можно, конечно, порассуждать, как 2,9 млрд долларов можно было бы инвестировать в разведку и добычу, но у Нефтегаза, начиная с 2016-го, итак профицит кэша, а добыча как была 15 млрд кубов, так и остается...

Невыгодно им прекращение внешних закупок - во-первых, сказочке про импортный паритет конец, а во-вторых, "реверсным" швейцарским прокладочкам кушать нечего будет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.


А кому щас легко?
Маму в штатах надо оправдать...
Шутка, конечно.
Пока монополист - так и будет хороший дядя...
Лично я пока оптимист.
Пирамида пока работает, и еще год минимум работать будет!
Если рефинанс до 7 процентов доведут - потом уже Экономика...
Вполне логично.
И кредиты под 10 уже не так нереальны... :oops:

А 5-7 летние овгзешки под 7-8 %, со временем, сгладят некоторый дискомфорт. :oops:
Може и пирамида таки не рухнет... :roll: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 00:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:59

  yuri_m написав:Ага, пэрэмога... Взяли 2.9 ярда, а от претензий на 12+ ярдов отказались "по настойчивой просьбе наших российских коллег". И это при том, что там доказательная база была 99.9-процентная в нашу пользу! И всё ради сиюминутного повышения рейтинга себя любимого. Как уже притомил этот дешевый популизм...

Не забувайте що ще підписаний 5-річний контракт на транзит газу, коли раша хотіла лише на рік, це теж як не як досягнення нафтогазу.
А взагалі то без санкцій США проти нордстріму нічого того б не було.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:11

  BenDover написав:Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево
Не знаю кто такие Они; но вчера они слили поллярда
пА 23,25 - это высокий курс по вашему?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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