Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:47

freeze написав: BenDover написав: Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа) Для тех, кто влажнеет от $2,9 млрд. Не переживайте, они их поменяют на гривну по высокому курсу. Они же не дураки сливаться задешево (как толпа)



Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа. Одно не пойму, зачем Нафтогазу менять доллары на гривну, если затем ему надо будет менять гривну от населения на доллары для закупок газа.

Нынешняя импортная потребность - 8 млрд кубов в год. При средней цене газа 200 долларов за 1000 кубов, этих 2,9 млрд долларов хватит на 1,5 года. А с учетом больших запасов в ПХГ и декабря, больше напоминающего октябрь, то на все 2Поэтому, реально, для операционных нужд в таком объеме валюты Нефтегаз не нуждается. Да и в таком объеме кэша как такового - это явно избыточная ликвидность.Можно, конечно, порассуждать, как 2,9 млрд долларов можно было бы инвестировать в разведку и добычу, но у Нефтегаза, начиная с 2016-го, итак профицит кэша, а добыча как была 15 млрд кубов, так и остается...Невыгодно им прекращение внешних закупок - во-первых, сказочке про импортный паритет конец, а во-вторых, "реверсным" швейцарским прокладочкам кушать нечего будет