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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3236323732383239

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 01:56

  дарий написав:Пан дарий колхозный спекулянт


Мені завжди подобались "скромні" люди!

"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 02:08

  Proofy написав:ну что, кто там хотел сливаться? достигли 24.2 :-D

Продавати доляр? навiщо?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 02:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Вы не догадываетесь?
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 02:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Мені завжди подобались "скромні" люди!

"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди!


В чем-то был диспут?
Та, вроде, не было... :oops:
Если пойму кому и за что-
«Мабуть, Ви маєте рацію»"
:oops: :lol:
Это для задумчивого Баффета, на днях, слегка, потерявшего несколько ярдов... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 02:42

  Proofy написав:ну что, кто там хотел сливаться? достигли 24.2 :-D


Пруфи, Вы ж на эвриках...
Мабуть - Плюс! :!:
дарий
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