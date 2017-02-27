Мені завжди подобались "скромні" люди!
"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:56
Мені завжди подобались "скромні" люди!
"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Суб 28 гру, 2019 02:08
Додано: Суб 28 гру, 2019 02:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Вы не догадываетесь?
Додано: Суб 28 гру, 2019 02:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В чем-то был диспут?
Та, вроде, не было...
Если пойму кому и за что-
«Мабуть, Ви маєте рацію»"
Это для задумчивого Баффета, на днях, слегка, потерявшего несколько ярдов...
Додано: Суб 28 гру, 2019 02:42
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