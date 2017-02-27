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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:56
дарий написав:
Пан дарий колхозный спекулянт
Мені завжди подобались "скромні" люди!
"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Суб 28 гру, 2019 02:08
Proofy написав:
ну что, кто там хотел сливаться? достигли 24.2
Продавати доляр? навiщо?
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 28 гру, 2019 02:11
А Вы не догадываетесь?
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дарий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 02:14
w_bufett написав:
Мені завжди подобались "скромні" люди!
"Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію»" - Всі ми "прості" люди!
В чем-то был диспут?
Та, вроде, не было...
Если пойму кому и за что-
«Мабуть, Ви маєте рацію»"
Это для задумчивого Баффета, на днях, слегка, потерявшего несколько ярдов...
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дарий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 09:20
FairyPrince написав: yuri_m написав:
Ага, пэрэмога... Взяли 2.9 ярда, а от претензий на 12+ ярдов отказались "по настойчивой просьбе наших российских коллег". И это при том, что там доказательная база была 99.9-процентная в нашу пользу! И всё ради сиюминутного повышения рейтинга себя любимого. Как уже притомил этот дешевый популизм...
Не забувайте що ще підписаний 5-річний контракт на транзит газу, коли раша хотіла лише на рік, це теж як не як досягнення нафтогазу.
А взагалі то без санкцій США проти нордстріму нічого того б не було.
Условия контракта - в студию. Хотя бы стоимость транзита например.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 09:42
Выходит по опросу большинство угадало - на 31 число не менее 24.5)))
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