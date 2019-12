Додано: Суб 28 гру, 2019 10:58

Victor37 написав: flyman написав: Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.

Квиток на електричку був 8 став 11 грн.

Інфляція 6%.

А чого ви літо з кінцем грудня порівнюєте?

Якщо не вистачає грошей, переходьте з «малятко» на яйця – річна дефляція 88,9% . Можна поливати олією, щоб у горлі сухо не було (річна дефляція 99,5%) .

А якщо грошей багато, то замість електрички купляйте і їздіть власним авто або іншими транспортними засобами (річна дефляція 92,7 %), тим більше, що паливо і мастило теж дешевшають (річна дефляція 87,4%,)



Мережеві оператори 24 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,5-1 грн за літр. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.



Нема хліба, то кушайте пірожено. Нема хліба, то кушайте пірожено.

