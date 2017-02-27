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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32383239324032413242>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 471
Не нижче 24.50
46%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев берет по 24.45.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На меняйле уже 24.5 покупка, еще немножко и можно сливать котлеты.
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36

Эксим по 24.45 наливает страждущим без ограничений
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:37

  kwon написав:Эксим по 24.45 наливает страждущим без ограничений

Сегодня банки работают с клиентами?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:47

escobar
Киев уже есть наборы по 24,55
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:54

  Captain Obvious написав:Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.

На яких рівнях зливати будете?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55

  Captain Obvious написав:Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.

И случайно так совпало, что идёт куча выходных, и банки работать не будут, и многие ограничили онлайн обмен.
В такой ситуации наличка может сразу ставить па 30, чтоб лишний раз не бегать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:58

  Victor37 написав:
  flyman написав:Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.
Квиток на електричку був 8 став 11 грн.
Інфляція 6%.
Ага-ага.

А чого ви літо з кінцем грудня порівнюєте?
Якщо не вистачає грошей, переходьте з «малятко» на яйця – річна дефляція 88,9% . Можна поливати олією, щоб у горлі сухо не було (річна дефляція 99,5%) .
А якщо грошей багато, то замість електрички купляйте і їздіть власним авто або іншими транспортними засобами (річна дефляція 92,7 %), тим більше, що паливо і мастило теж дешевшають (річна дефляція 87,4%,) :D

Мережеві оператори 24 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,5-1 грн за літр. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

https://minfin.com.ua/ua/2019/12/24/40170364/

Нема хліба, то кушайте пірожено.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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