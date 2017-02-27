Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:11
Киев берет по 24.45.
Oleg_Sa
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:28
Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.
Oleg_Sa
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:33
На меняйле уже 24.5 покупка, еще немножко и можно сливать котлеты.
escobar
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36
Эксим по 24.45 наливает страждущим без ограничений
kwon
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:37
kwon написав:
Эксим по 24.45 наливает страждущим без ограничений
Сегодня банки работают с клиентами?
hxbbgaf
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:47
escobar Киев уже есть наборы по 24,55
Oleg_Sa
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:48
Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.
Captain Obvious
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:54
Captain Obvious написав:
Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.
На яких рівнях зливати будете?
FairyPrince
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55
Captain Obvious написав:
Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.
И случайно так совпало, что идёт куча выходных, и банки работать не будут, и многие ограничили онлайн обмен.
В такой ситуации наличка может сразу ставить па 30, чтоб лишний раз не бегать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:58
Victor37 написав: flyman написав:
Ага, булочки "Малятко" літом 2018 6 грн. 5шт, вчора 11,75.
Квиток на електричку був 8 став 11 грн.
Інфляція 6%.
Ага-ага.
А чого ви літо з кінцем грудня порівнюєте?
Якщо не вистачає грошей, переходьте з «малятко» на яйця – річна дефляція 88,9% . Можна поливати олією, щоб у горлі сухо не було (річна дефляція 99,5%) .
А якщо грошей багато, то замість електрички купляйте і їздіть власним авто або іншими транспортними засобами (річна дефляція 92,7 %), тим більше, що паливо і мастило теж дешевшають (річна дефляція 87,4%,)
Мережеві оператори 24 грудня знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,5-1 грн за літр. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/24/40170364/
Нема хліба, то кушайте пірожено.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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