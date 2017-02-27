По 24.5 есть в наличии по всем обменкам Киева. Беспощадный загон оленины детектед.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наверное ещё коп 20 или уже все на выходные?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Суб 28 гру, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02
На выходных пойдет саморазогрев.
Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)
Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тас онлайн 24,40
Альфа 24.30
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:08
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09
Кардіограма ліквідності - лише вигуки(одни междометия)
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 67 582,69293375(74 485,59863194 − 6 902,90569819) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 32 940(41 636 − 8 696) млн.
Загальна добова ліквідність 67 582,69 + 32 940 - 0.00 = 100 522,69(116 121,60 − 15 598,91) млн. гривень.
Загально добова ліквідність таки ЗАШКАЛЮЄ.
Хоча вона і впала та, загалом, навіть коррахунки на рівні середньої загально добової величини!
А це, немає слів, лише вигуки:
Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 93 229(61)-72 360(56) = + 20 869 млн. гривень і вже 61 банк долучився до НЕРИНКОВОЇ кормушки!
Треба щось змінювати в "консерваторії"
Першоджерела:
ВО
PS
В мене був маленький KPI на цьому форумі. Я бажав писати так, щоб кількість лайків перевищила кількість постів! Це сталося в попередньому посиланні. Я виконав своє завдання до кінця цього року .
Дякую всім хто знайшов щось потрібне для себе в моїх дописах
Хай щастить і з Новим роком!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 28 гру, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09
Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.
У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.
Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».
Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.
«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как говорил уважаемый ДС, длинные выходные лучше провести в долларе. По этому вчера сам взял немного по 24.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10
Можно, чтобы сэкономить бюджетные средства переименовать штаб по борьбе с падением промпроизводства, развернутый пару дней назад Миловановым, точнее добавить "и борьбы с дорогим(дешевым) долларом". Собрать совет экспертов, сделать красивую презентацию, слайды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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