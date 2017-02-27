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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3239324032413242>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 471
Не нижче 24.50
46%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02

  escobar написав:На меняйле уже 24.5 покупка, еще немножко и можно сливать котлеты.

По 24.5 есть в наличии по всем обменкам Киева. Беспощадный загон оленины детектед.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наверное ещё коп 20 или уже все на выходные?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Суб 28 гру, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:02

На выходных пойдет саморазогрев.
Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)
Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тас онлайн 24,40
Альфа 24.30
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:08

  Oleg_Sa написав:escobar
Киев уже есть наборы по 24,55

24.8, а лучше 25 надо. Тем более в понедельник ничего не работает, менялы могут вообще страх потерять.
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09

Кардіограма ліквідності - лише вигуки(одни междометия)


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 67 582,69293375(74 485,59863194 − 6 902,90569819) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 32 940(41 636 − 8 696) млн.

Загальна добова ліквідність 67 582,69 + 32 940 - 0.00 = 100 522,69(116 121,60 − 15 598,91) млн. гривень.

Загально добова ліквідність таки ЗАШКАЛЮЄ.

Хоча вона і впала та, загалом, навіть коррахунки на рівні середньої загально добової величини!

А це, немає слів, лише вигуки:
Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 93 229(61)-72 360(56) = + 20 869 млн. гривень і вже 61 банк долучився до НЕРИНКОВОЇ кормушки!

Треба щось змінювати в "консерваторії" :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
В мене був маленький KPI на цьому форумі. Я бажав писати так, щоб кількість лайків перевищила кількість постів! Це сталося в попередньому посиланні. Я виконав своє завдання до кінця цього року :roll: .

Дякую всім хто знайшов щось потрібне для себе в моїх дописах :oops:

Хай щастить і з Новим роком!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 28 гру, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09

  Вкладчик1234 написав:На выходных пойдет саморазогрев.
Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)
Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить :)


Уже пошли вербальные интервенции от НБУ. :)

У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.

Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».

Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.

«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как говорил уважаемый ДС, длинные выходные лучше провести в долларе. По этому вчера сам взял немного по 24.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10

  hxbbgaf написав:
  kwon написав:Эксим по 24.45 наливает страждущим без ограничений

Сегодня банки работают с клиентами?

да, рабочая суббота за 31.12
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10

  Вкладчик1234 написав:Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)


Можно, чтобы сэкономить бюджетные средства переименовать штаб по борьбе с падением промпроизводства, развернутый пару дней назад Миловановым, точнее добавить "и борьбы с дорогим(дешевым) долларом". Собрать совет экспертов, сделать красивую презентацию, слайды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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