|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:38
hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.
И не только валютные торги, вся страна провожает старый и встречает Новый год, не забывая про Рождество.
Январь - 31 день
Рабочих дней - 21
Выходных дней - 10
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14406
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3831 раз.
- Подякували: 5737 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:43
s0v7a написав:
[color=#800080][size=120]Загальна добова ліквідність
67 582,69 + 32 940 - 0.00 = 100 522,69(116 121,60 − 15 598,91) млн. гривень
.Загально добова ліквідність таки ЗАШКАЛЮЄ.
Хм а ведь бумаги в обороте то реально дохрена! По сравнению с предыдущими годами.
Как бы все не закончилось январьской ракетой до 25 на межбанке..
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:48
Уже окна светят 26 Хмельницкий
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Суб 28 гру, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:54
fin написав:
3 дня назад планировал затариться зеленым па 24 на 3-4 января. Изза работы раньше не получилось. Был бы дома, то конечно па 23.5 скупился б. Вот думаю,менялы продадут мне 3-4 числа па 24?
Если сегодня поставите по телефону броню, то продадут
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1647
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:56
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.
па23 была не нужна, так как думали, что па16 будет стоит эти грязные бумажки
а когда рост бурный идёт бакса, то хватают па26+, так как думают, что скоро па29+ будет
на себе проверено
Почему как дешеветь долар, так по копеечке в день, а когда дорожать то по 0,5 - 1 грн в день? особенно на выходные
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 28 гру, 2019 12:04, всього редагувалось 3 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1793
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:58
И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:01
laviva написав:
дивлюся на це і не віриться що купив вчора по 23,5
Те кто купили сегодня пожалеют, что не купили вчера. На длинные выходные по-любому поднимались бы, а тут еще такое ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:05
Эххх
Стремненько однако сидеть с кульком гривны в такой ситуации))) ну ничо, как в казино )
-
yarick26
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 16.01.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:05
fin написав:
Вот думаю,менялы продадут мне 3-4 числа па 24?
Вы менял за дураков держите?
Когда на отдачу курс 25.40
может и отдадут па 24 когда НБУ потушит пожар.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:06
то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 513
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16477
|2025408
|
|
|6762
|1491569
|
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
|
|335
|49843
|
|