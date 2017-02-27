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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.


И не только валютные торги, вся страна провожает старый и встречает Новый год, не забывая про Рождество.
Январь - 31 день
Рабочих дней - 21
Выходных дней - 10
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:43

  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Загальна добова ліквідність 67 582,69 + 32 940 - 0.00 = 100 522,69(116 121,60 − 15 598,91) млн. гривень.

Загально добова ліквідність таки ЗАШКАЛЮЄ.

Хм а ведь бумаги в обороте то реально дохрена! По сравнению с предыдущими годами.
Как бы все не закончилось январьской ракетой до 25 на межбанке..
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже окна светят 26 Хмельницкий
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Суб 28 гру, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:54

  fin написав:3 дня назад планировал затариться зеленым па 24 на 3-4 января. Изза работы раньше не получилось. Был бы дома, то конечно па 23.5 скупился б. Вот думаю,менялы продадут мне 3-4 числа па 24?

Если сегодня поставите по телефону броню, то продадут :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:56

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.


па23 была не нужна, так как думали, что па16 будет стоит эти грязные бумажки
а когда рост бурный идёт бакса, то хватают па26+, так как думают, что скоро па29+ будет
на себе проверено
Почему как дешеветь долар, так по копеечке в день, а когда дорожать то по 0,5 - 1 грн в день? особенно на выходные
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 12:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:58

И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:01

  laviva написав:дивлюся на це і не віриться що купив вчора по 23,5

Те кто купили сегодня пожалеют, что не купили вчера. На длинные выходные по-любому поднимались бы, а тут еще такое ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:05

Эххх
Стремненько однако сидеть с кульком гривны в такой ситуации))) ну ничо, как в казино )
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:05

  fin написав:Вот думаю,менялы продадут мне 3-4 числа па 24?
Вы менял за дураков держите? :D Когда на отдачу курс 25.40
может и отдадут па 24 когда НБУ потушит пожар.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:06

откат

то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
SILVER_UA
 
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