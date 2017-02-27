Додано: Суб 28 гру, 2019 12:12

Мої вітання!



Хтось ще хоче заперечити проти того, що головне для розвитку стабільність, а не ось такі качелі?

Хтось ще хоче сказати що НБУ, Мінфін і всі разом взяті переборщили із курсом 23?

Ви тільки вдумайтесь. Зараз паніка через що? Через те, що поки що ще можна придбати долар нижче 25!!!!!?????

Та ще недавно - цей курс був просто казкою для більшості із нас всіх.

Не можна такими методами "тренувати" економіку. Це потрібно робити, але не такими амплітудами.

Надіюсь НБУ зробить висновки. В загальному НБУ молодці, але напевне у них давно не було такої ситуації і через тиск Коломойського вони вирішили діяти "по книжці". Ми не вмішуємось. Ринок сам все відрегулює.

А мінфін забув, що для того щоб віддавати ті борги які вони беруть зараз - нам потрібна жива промисловість в майбутньому. Ну і основне питання до мінфіну, чому не витрачали гривню раніше. Для чого маринували її на ЄКР стільки часу?

Якщо підсумувати:

Проблеми не має. Всі адекватні люди розуміли що відбувається і хеджували свої гривневі заощадження та контракти. Надіюсь ми закріпимось на рівні 24,5-25 і в наступному році нижче 24 не будемо падати і вище 26-27 не будемо рости.

Думку про збільшення % гривні в корзині не змінюю. Здавати раніше 2-3 грудня не планую. Хоча є ризик, що до того часу вже розвернемось.

Всіх Вітаю із Прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим (хто святкує за Юліанським календарем).

Пам'ятайте, головне Здоров'я, а все решта це похідне!



Ф. 24,15/24,85

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!