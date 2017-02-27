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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32423243324432453246>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання!

Хтось ще хоче заперечити проти того, що головне для розвитку стабільність, а не ось такі качелі?
Хтось ще хоче сказати що НБУ, Мінфін і всі разом взяті переборщили із курсом 23?
Ви тільки вдумайтесь. Зараз паніка через що? Через те, що поки що ще можна придбати долар нижче 25!!!!!?????
Та ще недавно - цей курс був просто казкою для більшості із нас всіх.
Не можна такими методами "тренувати" економіку. Це потрібно робити, але не такими амплітудами.
Надіюсь НБУ зробить висновки. В загальному НБУ молодці, але напевне у них давно не було такої ситуації і через тиск Коломойського вони вирішили діяти "по книжці". Ми не вмішуємось. Ринок сам все відрегулює.
А мінфін забув, що для того щоб віддавати ті борги які вони беруть зараз - нам потрібна жива промисловість в майбутньому. Ну і основне питання до мінфіну, чому не витрачали гривню раніше. Для чого маринували її на ЄКР стільки часу?
Якщо підсумувати:
Проблеми не має. Всі адекватні люди розуміли що відбувається і хеджували свої гривневі заощадження та контракти. Надіюсь ми закріпимось на рівні 24,5-25 і в наступному році нижче 24 не будемо падати і вище 26-27 не будемо рости.
Думку про збільшення % гривні в корзині не змінюю. Здавати раніше 2-3 грудня не планую. Хоча є ризик, що до того часу вже розвернемось.
Всіх Вітаю із Прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим (хто святкує за Юліанським календарем).
Пам'ятайте, головне Здоров'я, а все решта це похідне!

Ф. 24,15/24,85
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:15

Мабуть "перечойс"


https://www.universalbank.com.ua/
Купують по 24,2 грн/$

https://a-bank.com.ua/
Продають по 24,2 грн/$

і то є чойс!

А от
https://www.ukrgasbank.com/kurs/
коли в той самий час Продають по 24 грн/$

то мабуть "перечойс" :roll:
До чого б це? :idea:

ВО

З прийдешнім Новим роком!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 28 гру, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:15

  Игорь Алексеевич написав:запорожье
светится в обменниках
24,5 / 25,0
увидим думаю 31 декабря в обменниках курс 25,5 - 26.0
до 8 января 100 пудов курс будет держаться в районе 26.
потом на неделю маленький откат к 25 и далее до лета медленными темпами только вверх к отметке 26,5 - 27.00
прощай 19год с курсом 23. привет 20год с курсом 27-28 :P

Скажите пожалуйста а с евро что у Вас светит?
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:15

  FairyPrince написав:Не забувайте що ще підписаний 5-річний контракт на транзит газу, коли раша хотіла лише на рік, це теж як не як досягнення нафтогазу.
А взагалі то без санкцій США проти нордстріму нічого того б не було.

Транзит не есть самоцель. Считать надо прибыль, а не просто "нам надо газ качать". Исков на 12-20 миллиардов. Пусть даже половину из них удовлетворят - это 6-10 ярдов долларов. За год наша ГТС приносит в казну около 3 ярдов долларов. Итого даже при отсутствии договора на прокачку на выигрыш в суде можно компенсировать 2-3 года транзита минимум. Сравните с 5 годами по подписанным соглашениям, но с постоянно ухудшающимися условиями... И не забывайте, что транзит больше нужен России, а не нам! Качать газ в Европу без нашей ГТС как она будет? "СП"-2 может взять на себя не больше 35 млрд. кубов, и то не ранее, чем через год. Ну ОК, не подписали бы мы сейчас договор - как Россия поставляла бы свой газ в Европу по ранее заключенным договорам? Нет, вот реально, без балабольства объясните. "Нелох" просто в очередной раз развел всех нас сказками "без транзита нам смерть, надо соглашаться на любые условия".
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:16

  SILVER_UA написав:то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:16

  s0v7a написав:то мабуть "перечойс" :wink:

ерунду ты пишешь, потому что в Укргазе с улицы ты ничего не купишь, а туда много тоже не сдашь. Как это на что-то может влиять ?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:18

  Captain Obvious написав:Спред в полторы гривны со взлетом на 2 с половиной грн за двое суток.
Просто хрестоматийный пример загона, о котором будут писать в учебниках Кедоводства.

Где взлет на 2,5грн :shock: :shock:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:19

НБУ столько валюты нагреб в декабре, что при желании мог бы легко любой пожар потушить. Захочет ли? Еще и 2,9млрд.долларов Нафтогазу пришли. Будем смотреть и выжидать!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

  Realist написав:Мої вітання!

Здавати раніше 2-3 грудня не планую.


2020 года? :shock:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

Выполняю обещание

  Сибарит написав:Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.12.2019
Усього, млн дол. США 1001.5
Впервые, после 2014 года, оборот объем продажи на МБ превысил миллиард.
Чистый спрос составил около 480 млн.
Данные об интервенции в четверг в объеме 522 млн. похожи на корректные. Погашений старого рефинанса не было, а полученный объем чистого спроса похож на настоящий.

Вчера НБУ продал страждущим 50 млн.
Коррсчета сократились. Основным фактором стало увеличение объема тендерных сертификатов, которое трудно назвать неожиданным. В предверии двухнедельного загула деньги лучше спрятать подальше, все равно они не понадобятся. При таких каникулах двухнедельки стали играть роль овернайтов.
Сибарит
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