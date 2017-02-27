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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20
asti написав: SILVER_UA написав:
то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!
Ну ваша мама явно в пролете будет в январе, слившись ниже 24.
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Zebra
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:25
Я улетаю на большом воздушном шаре ....*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:27
freeze написав:
hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.
И не только валютные торги, вся страна провожает старый и встречает Новый год, не забывая про Рождество.
Январь - 31 день
Рабочих дней - 21
Выходных дней - 10
Что вы этим хотели сказать?
Июнь уходящего года. Не переполненный праздниками.
Из 30-ти дней, 11 выходных.
Рабочих соответственно 19.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:27
asti написав:
Что случилось такого...
в этой стране ничего не должно случаться, ручной режим, не отвлекайся
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:28
asti написав:
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!
Трапилось найголовніше - тренд помінявся. Якщо тиждень назад було: здам долари сьогодні, бо завтра буде дешевше, то сьогодні навпаки: куплю долари сьогодні, бо завтра буде дорожче.
Крім того, за останні півроки впали ціни на металургію і зросли на нафту. Якщо відкинути зелебобіків-нерезів, то навіть курс 25 далеко не рівноважний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:28
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.
У нас опт на себя гребет по 24.55, розница по 24.45. Приноса почти нет, а спрос огромный! По записи уже отоваривают, как при СССР.
Все "алени" слились видимо по 23.50-23 в начале недели. В общем операция "Матрас" полностью удалась НБУ и его подельникам! Теперь быстро догонят курс обратно до 26-26.50 на праздниках и выходных, чтобы народ не успел обратно в валюту запрыгнуть. Горячий и пламенный привет всем гривнепатриотам!
Даже тем, кто меня тут регулярно поливал дерьмом за мои тексты об искусственности курса гривны.
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yuri_m
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:29
yuri_m написав:Транзит не есть самоцель. Считать надо прибыль, а не просто "нам надо газ качать". Исков на 12-20 миллиардов. Пусть даже половину из них удовлетворят - это 6-10 ярдов долларов. За год наша ГТС приносит в казну около 3 ярдов долларов. Итого даже при отсутствии договора на прокачку на выигрыш в суде можно компенсировать 2-3 года транзита минимум. Сравните с 5 годами по подписанным соглашениям, но с постоянно ухудшающимися условиями... И не забывайте, что транзит больше нужен России, а не нам! Качать газ в Европу без нашей ГТС как она будет? "СП"-2 может взять на себя не больше 35 млрд. кубов, и то не ранее, чем через год. Ну ОК, не подписали бы мы сейчас договор - как Россия поставляла бы свой газ в Европу по ранее заключенным договорам? Нет, вот реально, без балабольства объясните. "Нелох" просто в очередной раз развел всех нас сказками "без транзита нам смерть, надо соглашаться на любые условия".
Иск на 12 миллиардов по сути превентивный, компенсация цены ГТС в случае прекращения транзита. Какие шансы были его получить, если РФ публично заявила о том что готовы подписать договор, вопрос только в сроках и обьемах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:29
Zebra написав: asti написав: SILVER_UA написав:
то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!
Ну ваша мама явно в пролете будет в январе, слившись ниже 24.
Вот и продадут Газпромовских нам перечисленных 3 миллиарда зелени подороже. Зачем сливать по 23?
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Oleg_Sa
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:34
Очень радуюсь, что лохи скупившие ОВГЗ не участвуют сейчас в загоне, т.к. не могут скинуть свои бумаги из за выходных и будут дополнительным драйвером роста (жим-жим) в первые сессии МБ в январе. Можем улететь выше еще сильнее.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:37
escobar написав:Альфа уже отключилась, как всегда в непонятной ситуации.
Так ще вчора на гілці було попередження, що валютообмін відключають з 28.12 до 9.00 29.12.
Попереджений - значить озброєний))
Востаннє редагувалось stryzhko
в Суб 28 гру, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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