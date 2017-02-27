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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3243324432453246>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

  asti написав:
  SILVER_UA написав:то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!

Ну ваша мама явно в пролете будет в январе, слившись ниже 24.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:25

Я улетаю на большом воздушном шаре ....

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:27

  freeze написав:
hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.


И не только валютные торги, вся страна провожает старый и встречает Новый год, не забывая про Рождество.
Январь - 31 день
Рабочих дней - 21
Выходных дней - 10

Что вы этим хотели сказать?
Июнь уходящего года. Не переполненный праздниками.
Из 30-ти дней, 11 выходных.
Рабочих соответственно 19.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:27

  asti написав:Что случилось такого...

в этой стране ничего не должно случаться, ручной режим, не отвлекайся
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!

Трапилось найголовніше - тренд помінявся. Якщо тиждень назад було: здам долари сьогодні, бо завтра буде дешевше, то сьогодні навпаки: куплю долари сьогодні, бо завтра буде дорожче.
Крім того, за останні півроки впали ціни на металургію і зросли на нафту. Якщо відкинути зелебобіків-нерезів, то навіть курс 25 далеко не рівноважний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:28

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.

У нас опт на себя гребет по 24.55, розница по 24.45. Приноса почти нет, а спрос огромный! По записи уже отоваривают, как при СССР. :mrgreen: Все "алени" слились видимо по 23.50-23 в начале недели. В общем операция "Матрас" полностью удалась НБУ и его подельникам! Теперь быстро догонят курс обратно до 26-26.50 на праздниках и выходных, чтобы народ не успел обратно в валюту запрыгнуть. Горячий и пламенный привет всем гривнепатриотам! 8) Даже тем, кто меня тут регулярно поливал дерьмом за мои тексты об искусственности курса гривны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:Транзит не есть самоцель. Считать надо прибыль, а не просто "нам надо газ качать". Исков на 12-20 миллиардов. Пусть даже половину из них удовлетворят - это 6-10 ярдов долларов. За год наша ГТС приносит в казну около 3 ярдов долларов. Итого даже при отсутствии договора на прокачку на выигрыш в суде можно компенсировать 2-3 года транзита минимум. Сравните с 5 годами по подписанным соглашениям, но с постоянно ухудшающимися условиями... И не забывайте, что транзит больше нужен России, а не нам! Качать газ в Европу без нашей ГТС как она будет? "СП"-2 может взять на себя не больше 35 млрд. кубов, и то не ранее, чем через год. Ну ОК, не подписали бы мы сейчас договор - как Россия поставляла бы свой газ в Европу по ранее заключенным договорам? Нет, вот реально, без балабольства объясните. "Нелох" просто в очередной раз развел всех нас сказками "без транзита нам смерть, надо соглашаться на любые условия".


Иск на 12 миллиардов по сути превентивный, компенсация цены ГТС в случае прекращения транзита. Какие шансы были его получить, если РФ публично заявила о том что готовы подписать договор, вопрос только в сроках и обьемах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:29

  Zebra написав:
  asti написав:
  SILVER_UA написав:то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!

Ну ваша мама явно в пролете будет в январе, слившись ниже 24.

Вот и продадут Газпромовских нам перечисленных 3 миллиарда зелени подороже. Зачем сливать по 23?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень радуюсь, что лохи скупившие ОВГЗ не участвуют сейчас в загоне, т.к. не могут скинуть свои бумаги из за выходных и будут дополнительным драйвером роста (жим-жим) в первые сессии МБ в январе. Можем улететь выше еще сильнее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

escobar написав:Альфа уже отключилась, как всегда в непонятной ситуации.

Так ще вчора на гілці було попередження, що валютообмін відключають з 28.12 до 9.00 29.12.
Попереджений - значить озброєний))
Востаннє редагувалось stryzhko в Суб 28 гру, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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