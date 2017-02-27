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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3243324432453246

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:37

  yuri_m написав:
  Oleg_Sa написав:Хмельницкий окна уже светят по 25.5. Такими темпами 26 на завтра. По 23 никому не нужна была зелёная бумажка, а по 26 наверное самый раз.

У нас опт на себя гребет по 24.55, розница по 24.45. Приноса почти нет, а спрос огромный! По записи уже отоваривают, как при СССР. :mrgreen: Все "алени" слились видимо по 23.50-23 в начале недели. В общем операция "Матрас" полностью удалась НБУ и его подельникам! Теперь быстро догонят курс обратно до 26-26.50 на праздниках и выходных, чтобы народ не успел обратно в валюту запрыгнуть. Горячий и пламенный привет всем гривнепатриотам! 8) Даже тем, кто меня тут регулярно поливал дерьмом за мои тексты об искусственности курса гривны.

То же будет с долларом! Тарьте золото и серебро.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:38

https://minfin.com.ua/blogs/prorok/125674/
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:39

  yuri_m написав:
  FairyPrince написав:Не забувайте що ще підписаний 5-річний контракт на транзит газу, коли раша хотіла лише на рік, це теж як не як досягнення нафтогазу.
А взагалі то без санкцій США проти нордстріму нічого того б не було.

Транзит не есть самоцель. Считать надо прибыль, а не просто "нам надо газ качать". Исков на 12-20 миллиардов. Пусть даже половину из них удовлетворят - это 6-10 ярдов долларов. За год наша ГТС приносит в казну около 3 ярдов долларов. Итого даже при отсутствии договора на прокачку на выигрыш в суде можно компенсировать 2-3 года транзита минимум. Сравните с 5 годами по подписанным соглашениям, но с постоянно ухудшающимися условиями... И не забывайте, что транзит больше нужен России, а не нам! Качать газ в Европу без нашей ГТС как она будет? "СП"-2 может взять на себя не больше 35 млрд. кубов, и то не ранее, чем через год. Ну ОК, не подписали бы мы сейчас договор - как Россия поставляла бы свой газ в Европу по ранее заключенным договорам? Нет, вот реально, без балабольства объясните. "Нелох" просто в очередной раз развел всех нас сказками "без транзита нам смерть, надо соглашаться на любые условия".

Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.
Я не сперечаюсь з тим шо Зе рятує себе, так, в тому числі, але не тільки, це складний компроміс, та й не всі умови ми знаємо, так як не сиділи за тим столом.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера на тонком рынке евро вырос к доллару на 0,71% за одну торговую сессию.

Сегодня в Франкфурте-на-Майне началось заседание антикризисного штаба противодействия чрезмерному укреплению евро. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:41

  hxbbgaf написав:https://minfin.com.ua/blogs/prorok/125674/

слишком примитивно
ZERGEV
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:46

  ZERGEV написав:
  hxbbgaf написав:https://minfin.com.ua/blogs/prorok/125674/

слишком примитивно

Швидше не Коломойський, а Різдво, через яке щезли нерези, а наші провалили аукціон з ОВДП, ну і необхідність виконання/освоєння бюджета, традиційно, під ялинку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:47

  Zebra написав:
  asti написав:
  SILVER_UA написав:то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!
Ну ваша мама явно в пролете будет в январе, слившись ниже 24.
Она пятерку вчера откупила по 24 в Укргазе на депо, а сегодня сдала по 24,7 ещё 5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:48

  ZERGEV написав:
  дарий написав:Пока монополист - так и будет хороший дядя...

В смысле монополист? У нас под 50 импортеров газа.


Нафтогаз сплатив до держбюджету за грудень близько 20 млрд гривень
УНН 26.12.2019
Державна компанія НАК “Нафтогаз України” за грудень сплатила до бюджету близько 20 млрд гривень. Про це голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Станом на вчора (25 грудня — ред) з початку року група Нафтогаз сплатила понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів. Ми забезпечили держбюджету найбільшу частку надходжень: приблизно кожна сьома гривня прийшла до державної скарбниці через одну з компаній нашої групи”, — зазначив Коболєв.
“Сьогодні, Кабінет міністрів, згідно зі спільно узгодженим між Міністерством фінансів та Нафтогазом планом, прийняв рішення щодо дострокової виплатити дивідендів за 2019 рік. Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів. Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята”, — повідомив керівник Нафтогазу.
Він зазначив, що важливим є те, що у дивідендах Нафтогазу є частка і наших дочірніх компаній, “адже їхній фінансовий результат враховується при підрахунку нашого фінансового результату. Таким чином, дивіденди, які отримала держава, включають і гроші від наших дочірніх компаній”.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:51

може хто пыдтвердити?


На форумі мінфіну написали:
Межбанк не работает, но НБУ выкупил у Нафтогаза 500млн$ по 23,6862.

То є правда?

ВО

З прийдешнім Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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