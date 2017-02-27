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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3246324732483249>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье,24.5-24.75.....
немного успокоились....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:23

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург
Отлично! Мать должна ОВГЗ скупать.
Обидно,что я живу в стране,где бутылка водки стоит дешевле,чем две бутылки водки


Аааааа, так вот, кто эти нерезы, скупающие долговые расписки Маркаровой :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:23

  funky77 написав:Господа, может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста. Чем текущий загон принципиально отличается от августовского или октябрьского?

Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk

Довгими канікулами щоб дяді попрацювали в обмінках і заробили на шашличок та шампусік :twisted:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:31

  FairyPrince написав:Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.

Вы типичная жертва телевизионной пропаганды. :D Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:41

  yuri_m написав:
  FairyPrince написав:Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.

Вы типичная жертва телевизионной пропаганды. :D Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.

У мене немає телевізора. А ви виходить терпіло, якщо ниєте тут, але не йдете на мітинг з плакатом "ЗРАДА", маючи таке стійке переконання.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42

  Puente написав:Ну звичайно ... Щось жодного разу за всю історію ні у кого не вийшло щось у РФ вичавити - а зараз раптом би вийшло ? Минулий раз як було - чи вже всі забули ? Взагалі транзиту не було . І що - ми руки викрутили , чи нам ?

А мы за всю историю хоть раз судились с РФ по газу? Вот с этого надо и начинать разговор. "Нет тела - нет дела". Чтобы кивать "у нас ничего не получилось", надо для начала хотя бы попробовать. Вот Яценюк не побоялся и попробовал... Хотя все тогда над ним смелись и пальцами тыкали! Типа дурачок, с "Газпромом" судиться вздумал. А оно вон как обернулось, выиграли в суде.
Так же и сейчас по транзиту. Если не гнуть свою линию и не упираться рогом до упора, то конечно Россия выставит свои условия. Ну выключила бы транзит, как в январе 2009 года - и что? У нас полные хранилища газа! А как бы она свой газ в Европу подавала, не задумывались? Дирижаблями возила, или в шариках надувных? Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.
Востаннє редагувалось yuri_m в Суб 28 гру, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25 грудня була зустріч Андрія Богдана, голови Нафтогазу, Коломойського і інших членів групи приват в ресторані Київа. Думаю на цій зустрічі обговорювалося те, чо почало відбуватися 26-27 числа на ринку валюти. Коломойський висловив незадоволення курсом 23,00
laviva
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:57

  fin написав:И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?


Нормально, перевложився по "монобанку" на стовбці в 18,5% річних.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:58

  laviva написав:25 грудня була зустріч Андрія Богдана, голови Нафтогазу, Коломойського і інших членів групи приват в ресторані Київа. Думаю на цій зустрічі обговорювалося те, чо почало відбуватися 26-27 числа на ринку валюти. Коломойський висловив незадоволення курсом 23,00


Молодец Коломойский ! Хоть кто-то о народе думает. :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:08

  yuri_m написав:
  FairyPrince написав:Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.

Вы типичная жертва телевизионной пропаганды. :D Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.

Но выпустить и отдать террористов, которые убили ребенка - это уже за гранью.
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