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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:22
Запорожье,24.5-24.75.....
немного успокоились....
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komant733
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:23
Мизантрóп написав: zРадио написав:
Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург
Отлично! Мать должна ОВГЗ скупать.
Обидно,что я живу в стране,где бутылка водки стоит дешевле,чем две бутылки водки
Аааааа, так вот, кто эти нерезы, скупающие долговые расписки Маркаровой
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zРадио
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:23
funky77 написав:
Господа, может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста. Чем текущий загон принципиально отличается от августовского или октябрьского?
Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
Довгими канікулами щоб дяді попрацювали в обмінках і заробили на шашличок та шампусік
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:31
FairyPrince написав:
Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.
Вы типичная жертва телевизионной пропаганды.
Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.
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yuri_m
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:41
yuri_m написав: FairyPrince написав:
Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.
Вы типичная жертва телевизионной пропаганды.
Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.
У мене немає телевізора. А ви виходить терпіло, якщо ниєте тут, але не йдете на мітинг з плакатом "ЗРАДА", маючи таке стійке переконання.
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FairyPrince
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42
Puente написав:
Ну звичайно ... Щось жодного разу за всю історію ні у кого не вийшло щось у РФ вичавити - а зараз раптом би вийшло ? Минулий раз як було - чи вже всі забули ? Взагалі транзиту не було . І що - ми руки викрутили , чи нам ?
А мы за всю историю хоть раз судились с РФ по газу? Вот с этого надо и начинать разговор. "Нет тела - нет дела". Чтобы кивать "у нас ничего не получилось", надо для начала хотя бы попробовать. Вот Яценюк не побоялся и попробовал... Хотя все тогда над ним смелись и пальцами тыкали! Типа дурачок, с "Газпромом" судиться вздумал. А оно вон как обернулось, выиграли в суде.
Так же и сейчас по транзиту. Если не гнуть свою линию и не упираться рогом до упора, то конечно Россия выставит свои условия. Ну выключила бы транзит, как в январе 2009 года - и что? У нас полные хранилища газа! А как бы она свой газ в Европу подавала, не задумывались? Дирижаблями возила, или в шариках надувных? Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Суб 28 гру, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:44
25 грудня була зустріч Андрія Богдана, голови Нафтогазу, Коломойського і інших членів групи приват в ресторані Київа. Думаю на цій зустрічі обговорювалося те, чо почало відбуватися 26-27 числа на ринку валюти. Коломойський висловив незадоволення курсом 23,00
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laviva
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:57
fin написав:
И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?
Нормально, перевложився по "монобанку" на стовбці в 18,5% річних.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:58
laviva написав:
25 грудня була зустріч Андрія Богдана, голови Нафтогазу, Коломойського і інших членів групи приват в ресторані Київа. Думаю на цій зустрічі обговорювалося те, чо почало відбуватися 26-27 числа на ринку валюти. Коломойський висловив незадоволення курсом 23,00
Молодец Коломойский ! Хоть кто-то о народе думает.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:08
yuri_m написав: FairyPrince написав:
Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.
Вы типичная жертва телевизионной пропаганды.
Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.
Но выпустить и отдать террористов, которые убили ребенка - это уже за гранью.
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