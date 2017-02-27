Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42

Puente написав: Ну звичайно ... Щось жодного разу за всю історію ні у кого не вийшло щось у РФ вичавити - а зараз раптом би вийшло ? Минулий раз як було - чи вже всі забули ? Взагалі транзиту не було . І що - ми руки викрутили , чи нам ? Ну звичайно ... Щось жодного разу за всю історію ні у кого не вийшло щось у РФ вичавити - а зараз раптом би вийшло ? Минулий раз як було - чи вже всі забули ? Взагалі транзиту не було . І що - ми руки викрутили , чи нам ?

А мы за всю историю хоть раз судились с РФ по газу? Вот с этого надо и начинать разговор. "Нет тела - нет дела". Чтобы кивать "у нас ничего не получилось", надо для начала хотя бы попробовать. Вот Яценюк не побоялся и попробовал... Хотя все тогда над ним смелись и пальцами тыкали! Типа дурачок, с "Газпромом" судиться вздумал. А оно вон как обернулось, выиграли в суде.Так же и сейчас по транзиту. Если не гнуть свою линию и не упираться рогом до упора, то конечно Россия выставит свои условия. Ну выключила бы транзит, как в январе 2009 года - и что? У нас полные хранилища газа! А как бы она свой газ в Европу подавала, не задумывались? Дирижаблями возила, или в шариках надувных? Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.