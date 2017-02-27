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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3246324732483249

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:08

  Petro2004 написав:
  fin написав:И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?


Нормально, перевложився по "монобанку" на стовбці в 18,5% річних.


ну недолго халва ему будет
скоро не больше 6% по гривнедепо будет везде :mrgreen:

ну ничё, чем больше гривнедепохзитчеков будет, тем мне, долароматрснику спокойннее быть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:09

На наличке курс стабилизировался, 24.55/24.80. Можно в "Укргазе" купить он-лайн по 24, да только слить их потом нельзя на наличном - касса уже закрыта на выдачу. :mrgreen: А так бы можно было прокрутить пару-тройку тысяч "зеленых" несколько раз. Как раз на хлебушек к Новому году. 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12

Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:13

  ZERGEV написав:
  hxbbgaf написав:https://minfin.com.ua/blogs/prorok/125674/

слишком примитивно

Вчера показывали тех пранкеров, что всем звонят, говорят, звонили зеле, а трубку брал беня. Так что все реально, не думайте, что там люди какого-то незаурядного ума, просто воры, которые попали в струю, а не под струю.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:21

  Квесторе_поверніться написав:Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?


Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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