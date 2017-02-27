ну недолго халва ему будет
скоро не больше 6% по гривнедепо будет везде
ну ничё, чем больше гривнедепохзитчеков будет, тем мне, долароматрснику спокойннее быть
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:08
ну недолго халва ему будет
скоро не больше 6% по гривнедепо будет везде
ну ничё, чем больше гривнедепохзитчеков будет, тем мне, долароматрснику спокойннее быть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:09
На наличке курс стабилизировался, 24.55/24.80. Можно в "Укргазе" купить он-лайн по 24, да только слить их потом нельзя на наличном - касса уже закрыта на выдачу. А так бы можно было прокрутить пару-тройку тысяч "зеленых" несколько раз. Как раз на хлебушек к Новому году.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12
Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:13
Вчера показывали тех пранкеров, что всем звонят, говорят, звонили зеле, а трубку брал беня. Так что все реально, не думайте, что там люди какого-то незаурядного ума, просто воры, которые попали в струю, а не под струю.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:21
Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?
Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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