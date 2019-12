Додано: Суб 28 гру, 2019 14:28

hxbbgaf написав: Автор77 написав: Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,

и главное от снижения остроты на нашем востоке.

Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как.

С американскими и китайскими отношениями эта езда по ушам продолжается уже 2 года. Американцы должны либо снизить аппетиты сокращением расходов, зарплат и т.д. (что нереально из-за кредитной катастрофы, которая тогда произойдет при такой закредитованности), либо девальвировать бакс (вот это как раз единственный позитив для курса евро в текущей ситуации).

Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.

Якщо фонда посиплеться, то підуть в кеш. І валюта навпаки в росте. Якщо фонда посиплеться, то підуть в кеш. І валюта навпаки в росте.

