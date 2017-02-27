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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32473248324932503251>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:08

  Petro2004 написав:
  fin написав:И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?


Нормально, перевложився по "монобанку" на стовбці в 18,5% річних.


ну недолго халва ему будет
скоро не больше 6% по гривнедепо будет везде :mrgreen:

ну ничё, чем больше гривнедепохзитчеков будет, тем мне, долароматрснику спокойннее быть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:09

На наличке курс стабилизировался, 24.55/24.80. Можно в "Укргазе" купить он-лайн по 24, да только слить их потом нельзя на наличном - касса уже закрыта на выдачу. :mrgreen: А так бы можно было прокрутить пару-тройку тысяч "зеленых" несколько раз. Как раз на хлебушек к Новому году. 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12

Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:21

  Квесторе_поверніться написав:Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?


Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:24

  Автор77 написав:............Евро готовится нас удивить в 2020 году
Положительные прогнозы по евро исходят из того, что мировая экономика ускорится в 2020 году, а торговые риски ослабнут.
После двух лет неудач евро наслаждается волной столь необходимого оптимизма инвесторов, когда 2019 год подходит к концу. Согласно средним оценкам аналитиков в опросе Bloomberg, к концу 2020 года единая валюта укрепится более чем на 4% по отношению к доллару. Эксперты обуславливают это улучшением перспектив мировой экономики и ослаблением политической напряженности.
Ставка на рост евро входит в число лучших сделок Morgan Stanley на следующий год. Это мнение разделяют, в частности, аналитики UBS Wealth Management и Credit Agricole. Опционные рынки также сигнализируют о повышении доверия к единой валюте, которая в пятницу достигла недельного максимума, поскольку желание инвесторов совершать рискованные операции усилилось на фоне признаков улучшения торговых отношений между США и Китаем.


Жду вместе с Morgan Stanley и Credit Agricole :) ,перекинулся в евро на 100%.

Что-то затянулся низходящий тренд по евро последних лет.

Пора уже подрайвовать,
тем более по мере роста - поезд будет ускоряться,
а впрыгивать на полном ходу - не реально.

Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.

Один из факторов, который тянул евро вниз в последние годы был в т.ч. и напряженность на нашем востоке.
По мере хотя бы небольшого снижения напряжения, а оно таки де-факто происходит по чуть-чуть, евро будет позитивно реагировать на снижение граджуса напряжения в сопредельном регионе - Украине.

Ну и вообще - евро более
неавантюрная
бюрократичная
консервативная валюта.

ЕЦБ уже подніме ставку із мінусов в +4%? Гагага
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:25

  w_bufett написав:
  Квесторе_поверніться написав:Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?


Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D

Мова про поточний момент. Прийде 8 січня...і все устаканиться біля 23.70. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:28

  hxbbgaf написав:
  Автор77 написав:Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.

Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как.
С американскими и китайскими отношениями эта езда по ушам продолжается уже 2 года. Американцы должны либо снизить аппетиты сокращением расходов, зарплат и т.д. (что нереально из-за кредитной катастрофы, которая тогда произойдет при такой закредитованности), либо девальвировать бакс (вот это как раз единственный позитив для курса евро в текущей ситуации).
Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.

Якщо фонда посиплеться, то підуть в кеш. І валюта навпаки в росте.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Аллы предпразничные спреды - 23,60 - 24,90
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:38

"Лавина", Берковці, Київ 23.5/25
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:39

Ще один цікавий "перечойс" на зараз!


Золото зливок 100 грм. штамповка:
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РВС Банк Купуэ по 1150 грн./гр.
ПриватБанк Продаэ по 1130 грн./гр.

:shock:

ВО

З прийдешнім Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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