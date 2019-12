Додано: Суб 28 гру, 2019 14:42

andrein написав: Вкладчик1234 написав: На выходных пойдет саморазогрев.

Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)

Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить На выходных пойдет саморазогрев.Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить



Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.



У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.



Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».



Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.



«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова. Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.

Банк Січ 4,5% на рік $.

Рожкова вішає локшину. Банк Січ 4,5% на рік $.Рожкова вішає локшину.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/