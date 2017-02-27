Вкладчик1234 написав:На выходных пойдет саморазогрев. Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января) Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить
Уже пошли вербальные интервенции от НБУ.
У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.
Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».
Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.
«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.
Банк Січ 4,5% на рік $. Рожкова вішає локшину.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автор77 написав:Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit, и главное от снижения остроты на нашем востоке.
Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как. С американскими и китайскими отношениями эта езда по ушам продолжается уже 2 года. Американцы должны либо снизить аппетиты сокращением расходов, зарплат и т.д. (что нереально из-за кредитной катастрофы, которая тогда произойдет при такой закредитованности), либо девальвировать бакс (вот это как раз единственный позитив для курса евро в текущей ситуации). Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.
Якщо фонда посиплеться, то підуть в кеш. І валюта навпаки в росте.
Баффет говорит, что когда фонда скоректируется, следующий пузырь будет надут на долларе и нужно будет не упустить такой момент.
Печатать доллар будут для спасения экономик, но будет от полу-года до одного года, когда бакс будет нужен всем, а его не будет.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 28 гру, 2019 14:53, всього редагувалось 1 раз.
funky77 написав:Господа, может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста. Чем текущий загон принципиально отличается от августовского или октябрьского?
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тем, что этот загон может быть безповоротный. Все-таки как приятно сидеть в зелени и наблюдать со стороны над этим цирком. Жалею, что не реализовал ту немногую гривну, что осталась и не набрал кредитов. По-немного начал скидывать, все-таки более гривны с евры - приятный бонус к НГ.
FairyPrince написав:Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.
Вы типичная жертва телевизионной пропаганды. Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.
Но выпустить и отдать террористов, которые убили ребенка - это уже за гранью.
ОНИ УЖЕ ЕГО УБИЛИ (ОН МЕРТВ,ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ). Но за выдачу у*** (которые в будущем тем же и будут заниматься , но на другой территории) ОТДАДУТ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ . НАШИХ ребят, которые в беде и несколько лет в плену. Вы были в тюрьме ? Хоть сутки в санчасти ?