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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3248324932503251>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:42

  andrein написав:
  Вкладчик1234 написав:На выходных пойдет саморазогрев.
Когда диджитализаторы протрезвели и выйдут на работу - развернут "штаб борьбы с дорогим долларом" (ближе к середине января)
Если будут сбивать курс интервенциями - в третьей декаде января можно сливаться. Если будут ограничивать обмен - ходлить :)


Уже пошли вербальные интервенции от НБУ. :)

У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.

Таку думку висловила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу «Мінфін».

Навіть якщо дохідність гривневих депозитів впаде, такі вклади залишаться вигіднішими, ніж валютні.

«Ставки за депозитами в доларах, якщо не брати Укрексім і Ощад — 1-1,5% річних, а в гривні — нехай впадуть до 13%, але різниця все одно значна. Тому я не бачу економічного сенсу в тому, щоб забирати гроші з банківської системи при економічно обгрунтованому зниженні депозитних ставок. Люди не зароблять, а втратять, якщо будуть віддавати перевагу іноземній валюті замість гривні», — заявила Катерина Рожкова.

Банк Січ 4,5% на рік $.
Рожкова вішає локшину.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:42

  tobias написав:"Лавина", Берковці, Київ 23.5/25

Ідеальний варіант ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:44

  hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.

Я другий такий страньі не знаю
Где так вольно .... (с)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 гру, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:48

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
  Автор77 написав:Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.

Ждать позитива от брекзит - це вже занадто. Основной негатив, конечно, будет для Британии, еще и с их торговым балансом, это будет катастрофа, но на евро это тоже не скажется позитивно. Соседи как ни как.
С американскими и китайскими отношениями эта езда по ушам продолжается уже 2 года. Американцы должны либо снизить аппетиты сокращением расходов, зарплат и т.д. (что нереально из-за кредитной катастрофы, которая тогда произойдет при такой закредитованности), либо девальвировать бакс (вот это как раз единственный позитив для курса евро в текущей ситуации).
Да и все остальное притянуто за уши - наш восток, я не думаю, что серьезно влиял на курс евро, да и конфликт там не закончен. И вообще во всей мировой экономике сейчас фондовый пузырь (особенно в США, но в Европе тоже нехилый), то есть расти некуда. Все выросло с запасом на годы, если не десятилетия и может обрушиться в любой момент. Самое время тарить золото и особенно серебро, а не евро и тем более не фонду.

Якщо фонда посиплеться, то підуть в кеш. І валюта навпаки в росте.


Баффет говорит, что когда фонда скоректируется, следующий пузырь будет надут на долларе и нужно будет не упустить такой момент.

Печатать доллар будут для спасения экономик, но будет от полу-года до одного года, когда бакс будет нужен всем, а его не будет.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 28 гру, 2019 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:50

  funky77 написав:Господа, может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста. Чем текущий загон принципиально отличается от августовского или октябрьского?

Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
тем, что этот загон может быть безповоротный. Все-таки как приятно сидеть в зелени и наблюдать со стороны над этим цирком. Жалею, что не реализовал ту немногую гривну, что осталась и не набрал кредитов.
По-немного начал скидывать, все-таки более гривны с евры - приятный бонус к НГ.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Жалею, что не реализовал ту немногую гривну, что осталась и не набрал кредитов.
ЖЖЖЖЖЖеня тоже так хотел)) viewtopic.php?p=4825330#p4825330
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:58

  Квесторе_поверніться написав:
  w_bufett написав:
  Квесторе_поверніться написав:Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?


Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D

Мова про поточний момент. Прийде 8 січня...і все устаканиться біля 23.70. Ні?


"все устаканиться біля 23.70" - Є два інші варіанти, котрі я не буду "оприлюднювати"! - Зображення
Востаннє редагувалось w_bufett в Суб 28 гру, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:02

  tobias написав:"Лавина", Берковці, Київ 23.5/25

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Півень як завжди! :D :D
Полгода в спреде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07

  hxbbgaf написав:
  yuri_m написав:
  FairyPrince написав:Як не крути, а у нас всеодно немає грошей, економіка падає, без транзиту нам буде ще гірше, а то шо ви так націлились на ті 12 млрд. так не спішіть, не забувайте що ви маєте справу з рашою, і фіг ви побачили б колись ті гроші, плювали вони на ті рішення суду, у вас є чим на них тиснути? Нам би і тих 2,9 не дали без оцього договорняка.

Вы типичная жертва телевизионной пропаганды. :D Типа всё пропало, надо брать, что дают, а то вообще ничего не будет. Вы видимо не в курсе, что под это решение суда о 2.9 миллиардах в Европе давно арестовано имущества "Газпрома" на 10 миллиардов долларов. Это и акции его предприятий, и имущество газопропроводов, и прочие ликвидные активы. Даже доля в "СП"-2! И если бы Россия не выплатила до конца этого года эти 2.9 ярда, то с 1 января 2020 года все эти арестованные активы пустили бы с молотка. Думаете не нашлось бы желающих купить? Ага, как же... В данном случае наш "наполеончик" просто в очередной раз подставил плечо своим российским друзьям. Как это было уже с кораблями и моряками. Спас фактически "Газпром" от позора и распродажи имущества.

Но выпустить и отдать террористов, которые убили ребенка - это уже за гранью.



ОНИ УЖЕ ЕГО УБИЛИ (ОН МЕРТВ,ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ).
Но за выдачу у*** (которые в будущем тем же и будут заниматься , но на другой территории) ОТДАДУТ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ .
НАШИХ ребят, которые в беде и несколько лет в плену.
Вы были в тюрьме ?
Хоть сутки в санчасти ?

Вот и не пишите чепуху.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:10

  Yuri_61 написав:
  Petro2004 написав:
  fin написав:И как себя чувствует товарищ Иосуб из Альпари, а также гривнепатриоты?


Нормально, перевложився по "монобанку" на стовбці в 18,5% річних.


ну недолго халва ему будет
скоро не больше 6% по гривнедепо будет везде :mrgreen:

ну ничё, чем больше гривнедепохзитчеков будет, тем мне, долароматрснику спокойннее быть


Угу , вот и главный спец по валюте .
Истину глаголет .....
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