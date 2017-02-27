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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3248324932503251

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:14

І то є правда!

  s0v7a написав:
На форумі мінфіну написали:
Межбанк не работает, но НБУ выкупил у Нафтогаза 500млн$ по 23,6862.

То є правда?

ВО

З прийдешнім Новим роком!


Таки відбувся другий в цьому році Аукціон НБУ
https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Валюта в Державі є!
Як на мене, після свят задавлять "биків".

ВО

З прийдешнім Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ОНИ УЖЕ ЕГО УБИЛИ (ОН МЕРТВ,ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ).
Но за выдачу у*** (которые в будущем тем же и будут заниматься , но на другой территории) ОТДАДУТ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ .
НАШИХ ребят, которые в беде и несколько лет в плену.
Вы были в тюрьме ?
Хоть сутки в санчасти ?

Вот и не пишите чепуху.

В каждой чепухе есть доля чепухи.
Валерий и Виталий с Вами согласны: Зображення
Я уверен в Калининграде им (разменным) найдётся применение
Зображення
С наступившим! День становится всё длиннее
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 28 гру, 2019 15:18, всього редагувалось 2 разів.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:17

  Квесторе_поверніться написав:
  w_bufett написав:
  Квесторе_поверніться написав:Реальний курс 23.70...все інше шпекулятина метушня. Ні?


Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D

Мова про поточний момент. Прийде 8 січня...і все устаканиться біля 23.70. Ні?


Наразі йде "тест" верхньої межі, чи знайдуться покупці вище 25? - А їх не має, всі очікують! - Тобто йде фіксація курсу в межі +-24-24,5 максимум до 25 до 10 січня 2020!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:25

  Мизантрóп написав:
  холява написав:ОНИ УЖЕ ЕГО УБИЛИ (ОН МЕРТВ,ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ).
Но за выдачу у*** (которые в будущем тем же и будут заниматься , но на другой территории) ОТДАДУТ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ .
НАШИХ ребят, которые в беде и несколько лет в плену.
Вы были в тюрьме ?
Хоть сутки в санчасти ?

Вот и не пишите чепуху.

В каждой чепухе есть доля чепухи.
Валерий и Виталий с Вами согласны: Зображення
Я уверен в Калининграде им (разменным) найдётся применение
Зображення
С наступившим! День становится всё длиннее


Спасибо и Вас !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:27

  zРадио написав:Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург :mrgreen:

Руководство Нафтогаза получит $25 млн премий

Наблюдательный совет Нафтогаза еще ранее предусмотрел премии руководству компании в случае выигрыша дела в Стокгольмском арбитраже.
Благодаря выплате российским Газпромом украинской компании Нафтогаз 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, руководство предприятия получит миллионные премии, о чем ранее сообщала ЕП.
Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере 45,6 млн долларов.
Бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.
При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

korrespondent.net/ukraine/4176998-rukovodstvo-naftohaza-poluchyt-25-mln-premyi

Ефективні менеджери. З такою командою вірю в ріст ВВП 40% за 5 років. Мотивовані.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:31

.... виклав тут свої скріни!

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... заходимо - залишаємо коментарі.....

п. с.
- 8% ТИЖНЕВИХ! - було б смішно! - якщо б...... вони не впали на МОЮ КАРТКУ!!! :shock:
п. с. 2
....там можете глянути/звірити 1 і 5 сторінки....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:38

  asti написав:
  SILVER_UA написав:то ли коррекция пошла, упал спрос по 25,5 поэтому получите по 25 для широких масс
Я не понимаю, какой идиот может брать доллар по 25, если позавчера он был по 23...??!
Что случилось такого... а, да, как же, Газпром нам перечислил 3 миллиарда зелени. Действительно - форс мажор!


Асти не заморачивайтесь... :D
Па 27 и выше смогли бы слить после праздников, если купили бы па 23... 8)
На 10 тыщ баков это 40 тыщ грн...
Дальше делаем столбики... :D
Привет Баксику! 8)
НБУ умнички! Доход на обьемах...
Глава нафтогаза и близко не попадает.... :mrgreen:
Интересно, есть статистика премий их Руководства (включая Набсовет)?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 15:53, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:41

Долярчику :evil:
Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт, на якому розміщено інформацію, яка викликає вмотивовані підозри в шахрайстві за схемою «фінансової піраміди».
Слід зазначити, що АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Кредобанк» неодноразово відмовляли БО «БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259) в проведенні фінансових операцій, за період з 12.07.2019 по 18.11.2019, у зв`язку з мотивованими підозрами, що фінансові операції є ризиковими.
Вказане свідчить про те, що учасниками організованої групи, організовано злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб - підприємців, а також шляхом використання БО «БФ «Зимородок», як посередника між покупцями та виробниками ювелірних виробів, через рахунки, якої залучаються кошти громадян в рамках бізнес-проєкту «B2BJewelry», приховуючи при цьому реальні обсяги доходів отриманих від їх реалізації, не сплачуючи відповідних податків до державного бюджету.
viewtopic.php?p=4823092#p4823092
ветка "Фінансові афери та кримінал"
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 28 гру, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:44

  w_bufett написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  w_bufett написав:
Ви запитуєте в країні чи для економіки чи для бюджету?

Реальний курс 23.70 - Реальний - це +-2 гривні, від того що закладено в бюджеті!
+-3 - Це "загон" - +-4 - "Маніпуляції" - Якось так! :D

Мова про поточний момент. Прийде 8 січня...і все устаканиться біля 23.70. Ні?


Наразі йде "тест" верхньої межі, чи знайдуться покупці вище 25? - А їх не має, всі очікують! - Тобто йде фіксація курсу в межі +-24-24,5 максимум до 25 до 10 січня 2020!

згоден, а вот что дальше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:54

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:Жалею, что не реализовал ту немногую гривну, что осталась и не набрал кредитов.
ЖЖЖЖЖЖеня тоже так хотел)) viewtopic.php?p=4825330#p4825330
ЖЖЖЖЖЖеня правильно хотел, надо было удачный момент выбрать. Заходил на полкотлетки по 23.9, даже это на текущий момент сладко, на кредитные средства все-равно бонус дало бы.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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