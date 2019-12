Додано: Суб 28 гру, 2019 15:27

zРадио написав: Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург



Руководство Нафтогаза получит $25 млн премий



Наблюдательный совет Нафтогаза еще ранее предусмотрел премии руководству компании в случае выигрыша дела в Стокгольмском арбитраже.

Благодаря выплате российским Газпромом украинской компании Нафтогаз 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, руководство предприятия получит миллионные премии, о чем ранее сообщала ЕП.

Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере 45,6 млн долларов.

Бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.

При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).



korrespondent.net/ukraine/4176998-rukovodstvo-naftohaza-poluchyt-25-mln-premyi Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в ЛюксембургНаблюдательный совет Нафтогаза еще ранее предусмотрел премии руководству компании в случае выигрыша дела в Стокгольмском арбитраже.Благодаря выплате российским Газпромом украинской компании Нафтогаз 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, руководство предприятия получит миллионные премии, о чем ранее сообщала ЕП.Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере 45,6 млн долларов.Бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).korrespondent.net/ukraine/4176998-rukovodstvo-naftohaza-poluchyt-25-mln-premyi

Ефективні менеджери. З такою командою вірю в ріст ВВП 40% за 5 років. Мотивовані. Ефективні менеджери. З такою командою вірю в ріст ВВП 40% за 5 років. Мотивовані.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/