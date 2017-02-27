Таки відбувся другий в цьому році Аукціон НБУ
Валюта в Державі є!
Як на мене, після свят задавлять "биків".
ВО
З прийдешнім Новим роком!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:14
І то є правда!
Таки відбувся другий в цьому році Аукціон НБУ
Валюта в Державі є!
Як на мене, після свят задавлять "биків".
ВО
З прийдешнім Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В каждой чепухе есть доля чепухи.
Валерий и Виталий с Вами согласны:
Я уверен в Калининграде им (разменным) найдётся применение
С наступившим! День становится всё длиннее
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 28 гру, 2019 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:17
Наразі йде "тест" верхньої межі, чи знайдуться покупці вище 25? - А їх не має, всі очікують! - Тобто йде фіксація курсу в межі +-24-24,5 максимум до 25 до 10 січня 2020!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:25
Спасибо и Вас !
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:27
Ефективні менеджери. З такою командою вірю в ріст ВВП 40% за 5 років. Мотивовані.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:31
.... виклав тут свої скріни!
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... заходимо - залишаємо коментарі.....
п. с.
- 8% ТИЖНЕВИХ! - було б смішно! - якщо б...... вони не впали на МОЮ КАРТКУ!!!
п. с. 2
....там можете глянути/звірити 1 і 5 сторінки....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:38
Асти не заморачивайтесь...
Па 27 и выше смогли бы слить после праздников, если купили бы па 23...
На 10 тыщ баков это 40 тыщ грн...
Дальше делаем столбики...
Привет Баксику!
НБУ умнички! Доход на обьемах...
Глава нафтогаза и близко не попадает....
Интересно, есть статистика премий их Руководства (включая Набсовет)?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 15:53, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:41
Долярчику
Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт, на якому розміщено інформацію, яка викликає вмотивовані підозри в шахрайстві за схемою «фінансової піраміди».
Слід зазначити, що АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Кредобанк» неодноразово відмовляли БО «БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259) в проведенні фінансових операцій, за період з 12.07.2019 по 18.11.2019, у зв`язку з мотивованими підозрами, що фінансові операції є ризиковими.
Вказане свідчить про те, що учасниками організованої групи, організовано злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб - підприємців, а також шляхом використання БО «БФ «Зимородок», як посередника між покупцями та виробниками ювелірних виробів, через рахунки, якої залучаються кошти громадян в рамках бізнес-проєкту «B2BJewelry», приховуючи при цьому реальні обсяги доходів отриманих від їх реалізації, не сплачуючи відповідних податків до державного бюджету.
viewtopic.php?p=4823092#p4823092
ветка "Фінансові афери та кримінал"
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 28 гру, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:44
згоден, а вот что дальше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:54
ЖЖЖЖЖЖеня правильно хотел, надо было удачный момент выбрать. Заходил на полкотлетки по 23.9, даже это на текущий момент сладко, на кредитные средства все-равно бонус дало бы.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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