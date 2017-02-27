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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:02
Proofy написав:
ЖЖЖЖЖЖеня правильно хотел
как моя жена потом©
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:09
flyman написав:
Ефективні менеджери. З такою командою вірю в ріст ВВП 40% за 5 років. Мотивовані.
Кстати, "отличная" идея - как это они еще не додумались привязывать выплаты Кабмину к приросту ВВП?
А что - выросла экономика больше, чем на 3% - 15% от суммы прироста друзьям Яресько из Franklin Templeton, 35% Кабмину (5% Премьеру, по 3% Министрам финансов, агроэкономики, инфраструктуры, энергетики, по 1% всем остальным Министрам, и по 1% Коболеву и Витренко - куда ж без них
), а оставшиеся 50% - на 40 млн пересичных...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:11
Результаты впечатляющие!
Покупка - 1558 из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 100;
- аукционы - 730;
- по единому курсу (открыто) - 728.
Продажа - 50. Все по единому курсу вчера.
По дням:
- понедельник - 215;
- вторник - 143;
- четверг - 700
;
- пятница - -50;
- суббота - 500.
Анализ ликвидности дает для четверга меньшую цифру. Что попало в эту графу, я пока не нашел. Это нечто, с чем я пока не сталкивался.
Не понимаю, зачем было устраивать сегодняшний аттракцион?
Среди давно заявленных методов интервенции есть адресная интервенция, предназначенная именно для таких случаев. Результат был бы тот же, но выглядело бы это честно.
Валютный год закончен, с чем всех и поздравляю. Можно начинать бухать
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:13
Мизантрóп написав:
Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт
... так пох, якщо тимчасово можна(а дехто вже так і зробив) подвоїти/потроїти початкову вкладену суму!
- мої скріни - тому доказ!(за місяць часу - я пів СВОЄЇ початкової суми ВЖЕ ВІДБИВ!!!!! ) В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- а от хто вклав ще влітку..... а ще як 100тис. чи лям грн, то...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:19
Долярчик написав: Мизантрóп написав:
Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт
... так пох, якщо тимчасово можна(а дехто вже так і зробив) подвоїти/потроїти початкову вкладену суму!
- мої скріни - тому доказ!(за місяць часу - я пів СВОЄЇ початкової суми ВЖЕ ВІДБИВ!!!!! ) В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- а от хто вклав ще влітку..... а ще як 100тис. чи лям грн, то...
Баксик, при всём моём к вам уважении , я бы тебя банил за одно упоминание этой пирамиды .
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:22
Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков
"Укргазбанк" вместе с "Ощадбанком" в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.
Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у "Укрэксимбанка" еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.
Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.
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Xenon
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:24
Faceless написав:
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"Налетай, не ленись!"
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:27
Xenon написав:
Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков
"Укргазбанк" вместе с "Ощадбанком" в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.
Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у "Укрэксимбанка" еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.
Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.
За такие деньги ,выходные отменили бы и ни у кого не спросили , если бы надо было и было так.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:31
Xenon написав:
Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков
"Укргазбанк" вместе с "Ощадбанком" в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.
Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у "Укрэксимбанка" еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.
Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.
Вот же cуки зеленые! Ради своего имиджа "народной власти" согласны любой ценой свои глупость и просчеты в экономике затыкать... Даже на поклон идти к проигравшему все суды "Газпрому". И после этого нам с умным видом рассказывают с экранов телевизора, что они там на переговорах до последнего боролись за выгодность контракта на транзит для Украины? Ага, лохи охотно хавают всю эту хрень! У команды "технократов" один принцип работы - всё забрать, потом продать, и деньги поделить. "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Хана стране с такими руководителями...
Востаннє редагувалось yuri_m
в Суб 28 гру, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 16:31
Скинул чутка по 24.40
Ставлю в этом казино на Крепкую гривну (при возобновлении продаж госзайма)
Продолжит расти прием, - продолжу лить.
А так, у каждого своя голова на плечах (с пониманием, что это обычное казино у нас, но с разницей, что на колесе этой рулетки только черное и красное, без зиро)
Да и сам отношусь к этому как к игре, понимаю, что с вероятностью 50% могу проиграть, будет плата за здоровый адреналин
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в Суб 28 гру, 2019 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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