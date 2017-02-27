Zebra написав:Очень радуюсь, что лохи скупившие ОВГЗ не участвуют сейчас
какого подлеца пригрели на ветке...радуется он
«Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов Иуды… Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов; не выдавал бы уцелевших в день беды! Близок День Господень ко всем народам — как ты поступал, так и с тобой поступят; что творил, к тебе и вернется!» (Авдий)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Мизантрóп написав:Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт
... так пох, якщо тимчасово можна(а дехто вже так і зробив) подвоїти/потроїти початкову вкладену суму! - мої скріни - тому доказ!(за місяць часу - я пів СВОЄЇ початкової суми ВЖЕ ВІДБИВ!!!!! ) В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"? - а от хто вклав ще влітку..... а ще як 100тис. чи лям грн, то...
Баксик, при всём моём к вам уважении , я бы тебя банил за одно упоминание этой пирамиды .
.... а в чім справа, якщо я проводжу експеремент? - ще й пробую/ризикую СВОЇМИ?
.... ну нарешті хоч хтось зрозумів мою ціль у цьому всьому.... - "ЧЕСНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ!!!" - бо: -... Ви ж бачите, що я не запрошую через себе туди(щоб мені більше % перепало за це) і взагалі, не агітую туди заходити, а просто хочу розібратись - ЩО ЦЕ, в біса, ТАКЕ???! - тому і ПРОБНО зайшов мінімальною(менше не можна) сумою у це ге..... ге-ніально придуману "піраміду"! - і сам реально бачу(і вам всім показую скріни), що РЕАЛЬНО можна заробити(як і МОЖЛИВО втратити) за короткий термін!!!
- ні, ну реально, 8% ТИЖНЕВИХ!!!! - ЦЕ Ж АБСУРД!!!! - АЛЕ!!! - АБСУРД - РЕАЛЬНИЙ!!!!! (все є на моїй картці "Для виплат"! - а частину ПРОБНО перевів на Універсалку)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!