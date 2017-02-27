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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3251325232533254>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:33

  freeze написав:
hxbbgaf написав:Интересно, в какой еще стране валютные торги не работают больше 10 (!) дней на новый год.
И не только валютные торги, вся страна провожает старый и встречает Новый год, не забывая про Рождество.
Январь - 31 день
Рабочих дней - 21
Выходных дней - 10

Примечания:
1) любой месяц, начинающийся с субботы, имеет 10 выходных дней.
2) Любой месяц длиной 31 день, начинающийся с пятницы, также имеет 10 выходных.
:mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:37

Proofy

Вам цікаво, коли буде курс +-31? - І чи ми повернемося до +-23? :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:42

  Zebra написав:Очень радуюсь, что лохи скупившие ОВГЗ не участвуют сейчас


какого подлеца пригрели на ветке...радуется он


«Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов Иуды… Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов; не выдавал бы уцелевших в день беды! Близок День Господень ко всем народам — как ты поступал, так и с тобой поступят; что творил, к тебе и вернется!» (Авдий)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Скинул чутка по 24.40

Ставлю в этом казино на Крепкую гривну (при возобновлении продаж госзайма)
Продолжит расти прием, - продолжу лить.

А так, у каждого своя голова на плечах (с пониманием, что это обычное казино у нас, но с разницей, что на колесе этой рулетки только черное и красное, без зиро)

Да и сам отношусь к этому как к игре, понимаю, что с вероятностью 50% могу проиграть, будет плата за здоровый адреналин


50 на 50 это не казино!

Белое-черное да,а вот цыфири... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 16:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:44

  w_bufett написав:Proofy

Вам цікаво, коли буде курс +-31? - І чи ми повернемося до +-23? :mrgreen:
дуже цікаво
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:45

  Captain Obvious написав:Скинул чутка по 24.40

так на дворе уже 24.6. Торопитесь, батенька.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:48

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт

... так пох, якщо тимчасово можна(а дехто вже так і зробив) подвоїти/потроїти початкову вкладену суму!
- мої скріни - тому доказ!(за місяць часу - я пів СВОЄЇ початкової суми ВЖЕ ВІДБИВ!!!!! )
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- а от хто вклав ще влітку..... а ще як 100тис. чи лям грн, то... :shock: :idea: :shock:

Баксик, при всём моём к вам уважении , я бы тебя банил за одно упоминание этой пирамиды .

.... а в чім справа, якщо я проводжу експеремент? - ще й пробую/ризикую СВОЇМИ?
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:За експериментом чесно спостерігає Долярчик

.... ну нарешті хоч хтось зрозумів мою ціль у цьому всьому.... - "ЧЕСНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ!!!"
- бо:
-... Ви ж бачите, що я не запрошую через себе туди(щоб мені більше % перепало за це) і взагалі, не агітую туди заходити, а просто хочу розібратись - ЩО ЦЕ, в біса, ТАКЕ???!
- тому і ПРОБНО зайшов мінімальною(менше не можна) сумою у це ге.....:D ге-ніально придуману "піраміду"!
- і сам реально бачу(і вам всім показую скріни), що РЕАЛЬНО можна заробити(як і МОЖЛИВО втратити) за короткий термін!!!

- ні, ну реально, 8% ТИЖНЕВИХ!!!! - ЦЕ Ж АБСУРД!!!!
- АЛЕ!!! - АБСУРД - РЕАЛЬНИЙ!!!!!
(все є на моїй картці "Для виплат"! - а частину ПРОБНО перевів на Універсалку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:50

дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 28 гру, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:53

  w_bufett написав:Proofy

Вам цікаво, коли буде курс +-31? - І чи ми повернемося до +-23? :mrgreen:


З відкритих джерел, можна отримати інформацію, що дуже багато продає, вище 24,5 -

Із цього який можна зробити висновок?
Зображення

Що когось або затарюють по курсу вище 24,7 і чекають відкату до 24! - Чи хтось "знає", що буде вище 24,7 і скупляється?) - Зображення

Моя думка, що наразі продають "гарячі пиріжки", для "гарячих голів" :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:57

Proofy
это смотря на чьём дворе, у нас с утра то вверх то вниз на том же 7км. не знают, кто куда - цитата с одессфорума
На подушках была покупка 24, а через 50 метров сдали по 24.4. На мылке 23.5 предлагали. Они сами не понимают какой курс ставить.
а шо делать?
чик
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