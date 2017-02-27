Куди йти! - Покупців вище 25 не має зовсім, а "принос" по 24,5 є! - Куди ми можемо піти? - Ваша думка?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:58
Куди йти! - Покупців вище 25 не має зовсім, а "принос" по 24,5 є! - Куди ми можемо піти? - Ваша думка?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:00
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:04
Блин, хотя бы до 5 числа подождите...
После праздников проснетесь - и очень расстроитесь....
Без НБУ нихто этот бардак сдерживать не будет.
Народ полгода терпел падение и уже почти готов брать па 26 и выше...
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:14
Правильно. І починають знайомитися зі співробітниками силових структур! Щоб не було великого бажання щось вимагати! Паралельно і розкажуть про великі апетити держчиновників, бо в більшості були проплати авансом відкатів в очікуванні, що кошти зайдуть! По Полтавській області один підрядник вже видав таке інтерв"ю, де відмітив, що в житті багато бачив попрошаєк, і циган, і бомжів, і різні фонди, але таких як полтавські чиновники не бачив ніколи!
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:17
Минфин не смог удержатся от своего любимого трюка с задержкой компенсации ПДВ экспортерам , для улучшения показателей дохода бюджета под конец года.
За декабрь компенсировано 9,826 млрд.грн.
Это даже меньше прошлогоднего показателя, 10,050 млрд.
Для сравнения динамики привожу данные помесячно.
ноябрь 2018 - 13,647 млрд
декабрь 2018 - 10,050 млрд
январь 2019 - 19,710 млрд
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октябрь 2019 - 13,305 млрд
ноябрь 2019 - 11,330 млрд
декабрь 2019 - 9,826 млрд
январь 2020 - ??? (опять 15-18 млрд ) ???
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Может ради показухи вообще в декабре отменить компенсацию ПДВ ? Ну а что, можно нарисовать красивые цифры....
Что такое задержка с компенсацией ПДВ на 3-5 млрд в месяц ?
Представьте самые крупнейшие получатели возврата ПДВ за экспорт это ММК им Ильича, Карнел, Азовсталь, Арселор митал Кривой Рог, Запорожсталь. И вот вместо 1 месяца, таким крупным предприятиям будет задержка на 2 месяца. Это вымывание оборотных средств.
Затраты из-за задержки, по учетной ставке НБУ 13,5% составят 35-60 млн.грн. То есть предприятия потеряют 35-60 млн грн только потому что чиновники из Минфина хотят рассказать какие мы молодцы и как мы выполнили план поступлений в бюджет, а еще они получат за это премии, они же выполнили всякие там КРІ и прочуюю лабуду.
В глазах бизнеса, самый крупный кидала это само ГОСУДАРСТВО !!!!
Живите своим умом!
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:22
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:23
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