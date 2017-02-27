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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3251325232533254

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 472
Не нижче 24.50
47%
220
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:58

  Proofy написав:
  w_bufett написав:Proofy

Вам цікаво, коли буде курс +-31? - І чи ми повернемося до +-23? :mrgreen:
дуже цікаво


Куди йти! :D - Покупців вище 25 не має зовсім, а "принос" по 24,5 є! :D - Куди ми можемо піти? - Ваша думка?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:ПДВ сегодня налили скромно всего 149 млн.

С начала месяца 9,826

Не смогли удержатся что-бы не провести свой любимый трюк с задержкой ПДВ


А То!
Мона и 2 фигуры на открытии сделать. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:00

  Proofy написав:
  Captain Obvious написав:Скинул чутка по 24.40

так на дворе уже 24.6. Торопитесь, батенька.


По моему городу это пик

продолжу лить
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:03

таке враження, що голови трішки почали холонути
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:04

  Captain Obvious написав:
  Proofy написав:
  Captain Obvious написав:Скинул чутка по 24.40

так на дворе уже 24.6. Торопитесь, батенька.


По моему городу это пик

продолжу лить


Блин, хотя бы до 5 числа подождите...
После праздников проснетесь - и очень расстроитесь.... :oops:

http://obmenka.kh.ua/ пока это просто ориентиры.
Без НБУ нихто этот бардак сдерживать не будет.
Народ полгода терпел падение и уже почти готов брать па 26 и выше... :D :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:14

  Grey001 написав:
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити виплату низки бюджетних видатків до кінця поточного року з метою дотримання граничного обсягу дефіциту держбюджету.


Я правильно понимаю, что подрядчики гос.учреждений садятся на диету?

Правильно. І починають знайомитися зі співробітниками силових структур! Щоб не було великого бажання щось вимагати! Паралельно і розкажуть про великі апетити держчиновників, бо в більшості були проплати авансом відкатів в очікуванні, що кошти зайдуть! По Полтавській області один підрядник вже видав таке інтерв"ю, де відмітив, що в житті багато бачив попрошаєк, і циган, і бомжів, і різні фонди, але таких як полтавські чиновники не бачив ніколи!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:17

Минфин не смог удержатся от своего любимого трюка с задержкой компенсации ПДВ экспортерам , для улучшения показателей дохода бюджета под конец года.

За декабрь компенсировано 9,826 млрд.грн.
Это даже меньше прошлогоднего показателя, 10,050 млрд.

Для сравнения динамики привожу данные помесячно.

ноябрь 2018 - 13,647 млрд
декабрь 2018 - 10,050 млрд
январь 2019 - 19,710 млрд
............
октябрь 2019 - 13,305 млрд
ноябрь 2019 - 11,330 млрд
декабрь 2019 - 9,826 млрд
январь 2020 - ??? (опять 15-18 млрд ) ???

-----

Может ради показухи вообще в декабре отменить компенсацию ПДВ ? Ну а что, можно нарисовать красивые цифры....

Что такое задержка с компенсацией ПДВ на 3-5 млрд в месяц ?
Представьте самые крупнейшие получатели возврата ПДВ за экспорт это ММК им Ильича, Карнел, Азовсталь, Арселор митал Кривой Рог, Запорожсталь. И вот вместо 1 месяца, таким крупным предприятиям будет задержка на 2 месяца. Это вымывание оборотных средств.

Затраты из-за задержки, по учетной ставке НБУ 13,5% составят 35-60 млн.грн. То есть предприятия потеряют 35-60 млн грн только потому что чиновники из Минфина хотят рассказать какие мы молодцы и как мы выполнили план поступлений в бюджет, а еще они получат за это премии, они же выполнили всякие там КРІ и прочуюю лабуду.

В глазах бизнеса, самый крупный кидала это само ГОСУДАРСТВО !!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:22

  escobar написав:
  zzzzzz написав:Стоило НБУ на полчаса завтыкать как курс уронили на 10 копеек злые рыжики

23,28 / 23,30

Как бы до конца года из годового коридора, ниже 23.1, такими темпами не вывалились...

Та нє... Не виваляться... Та я думаю ви і самі вже все бачите!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:23

  Vadim V написав:Баксик, при всём моём к вам уважении , я бы тебя банил за одно упоминание этой пирамиды .

  Долярчик написав:.... а в чім справа, якщо я проводжу експеремент? - ще й пробую/ризикую СВОЇМИ?

  Vadim V написав:Вот если бы ты стал наркоторговцем и проводя эксперимент рассказываеш нам здесь всем какой кайф от герыча и шо хороший навар имееш от его распространения , вторую прелэсть взял на котловане , вот это как расценивать с буквы КК или совести?
:?
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