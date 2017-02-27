Додано: Суб 28 гру, 2019 17:17

Минфин не смог удержатся от своего любимого трюка с задержкой компенсации ПДВ экспортерам , для улучшения показателей дохода бюджета под конец года.



За декабрь компенсировано 9,826 млрд.грн.

Это даже меньше прошлогоднего показателя, 10,050 млрд.



Для сравнения динамики привожу данные помесячно.



ноябрь 2018 - 13,647 млрд

декабрь 2018 - 10,050 млрд

январь 2019 - 19,710 млрд

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октябрь 2019 - 13,305 млрд

ноябрь 2019 - 11,330 млрд

декабрь 2019 - 9,826 млрд

январь 2020 - ??? (опять 15-18 млрд ) ???



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Может ради показухи вообще в декабре отменить компенсацию ПДВ ? Ну а что, можно нарисовать красивые цифры....



Что такое задержка с компенсацией ПДВ на 3-5 млрд в месяц ?

Представьте самые крупнейшие получатели возврата ПДВ за экспорт это ММК им Ильича, Карнел, Азовсталь, Арселор митал Кривой Рог, Запорожсталь. И вот вместо 1 месяца, таким крупным предприятиям будет задержка на 2 месяца. Это вымывание оборотных средств.



Затраты из-за задержки, по учетной ставке НБУ 13,5% составят 35-60 млн.грн. То есть предприятия потеряют 35-60 млн грн только потому что чиновники из Минфина хотят рассказать какие мы молодцы и как мы выполнили план поступлений в бюджет, а еще они получат за это премии, они же выполнили всякие там КРІ и прочуюю лабуду.



В глазах бизнеса, самый крупный кидала это само ГОСУДАРСТВО !!!!

Живите своим умом!