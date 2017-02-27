zzzzzz написав:Минфин не смог удержатся от своего любимого трюка с задержкой компенсации ПДВ экспортерам , для улучшения показателей дохода бюджета под конец года. За декабрь компенсировано 9,826 млрд.грн. Это даже меньше прошлогоднего показателя, 10,050 млрд. Для сравнения динамики привожу данные помесячно. ноябрь 2018 - 13,647 млрд декабрь 2018 - 10,050 млрд январь 2019 - 19,710 млрд ............ октябрь 2019 - 13,305 млрд ноябрь 2019 - 11,330 млрд декабрь 2019 - 9,826 млрд январь 2020 - ??? (опять 15-18
а те 500 млн долл,которые конвертировал сегодня в нбу нафтогаз на 11 млрд грн,они когда попадут на рынок?
Patrick написав:Бегемот, наоборот бессовесно опустил до 23.1. Укргаз 23.00.
yuri_m Поделитесь секретом, что за индикаторный банк у вас
Да есть тут у нас один местный банк. Всегда работает по узким курсам, и очень удачно. Курсы почти всегда, как у оптовых обменок, спред не больше 10 копеек. То есть нос по ветру держит строго. Обычно у них на продажу курс самый сладкий был, а сегодня на покупку установили 23.30, а на продажу угнали к 23.55! Сейчас немного сползли вниз, 23.25/23.50. То есть всё равно берут на себя доллар, просто чуть скорректировали курс с учетом межбанка. При всеобщей шизофрении "будет па 20" это настораживает, как минимум. На этот банк потому и ориентируюсь, что он никогда не ставит драконовский спред "на лоха". Работают на оборотах, в обе стороны. А сегодня расширили до 25 копеек, но с упором конкретно на скупку.
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж, а долар був 23,00 на 24,00, коли вже в багатьох стояла покупка по 24,20(це було в районі 12 години і офіс вже закривався, я був одним із останніх), так що дійсно банк зі странностями! Ну і сьогодні вперше за довгі часи бачив картину коли проходячи мимо одного з обмінників і зупинившись подивитися на курс, продавці кіосків запитували чи не хочу я їм продати долар... Курс був на купівлю - 24,40! Прогулюючись по Великій Васильківській бачив найбільший курс на купівлю 24,65!
Я сьогодні трохи продав, оскільки курс досягнув рівнів, про які писав в попередньому дописі. Є імовірність, що з перших міжбанків 2020 готівка заспокоїться. З іншої сторони, я поки не бачу вагомих аргументів, якими б уряд міг переконати нерезидентів заходити в семирічки, розміщення яких анонсували вже з січня. МВФ не дасть грошей без гарантій по Привату, якими вважають "антиколомойський" закон. А я не думаю, що в січні ВР його проголосує. Тому січневі розміщення семирічок, швидще всього, орієнтовані на "нерезидентів". А додатковим стимулом може бути цікавий курс для продажу валюти. Через це, найімовірнішим бачу ріст і на початку січня і розворот після першого аукціону по цих ОВДП. В такому разі, в січні здам ще трохи... Прошу зауважити, що теплі зими, транзитний договір і цьогорічні великі запаси в сховищах роблять роботу кіпрських, британських, нідерландських, швейцарських і тд газових операторів мало привабливою. А на чомусь таки треба заробляти... П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом. Бажаю всім, щоб 2020 був найкращим роком з усіх попередніх і найгіршим з наступних. Усім сил, здоровя, позитиву і удачі. Творити і примножувати а не руйнувати і нищити. П.П.С. Окреме велике спасибі Сибариту і zzzzzz за постійну корисну і вчасну інформацію...
Востаннє редагувалось orest в Суб 28 гру, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vadim V написав:Баксик, при всём моём к вам уважении , я бы тебя банил за одно упоминание этой пирамиды .
Долярчик написав:.... а в чім справа, якщо я проводжу експеремент? - ще й пробую/ризикую СВОЇМИ?
Vadim V написав:Вот если бы ты стал наркоторговцем и проводя эксперимент рассказываеш нам здесь всем какой кайф от герыча и шо хороший навар имееш от его распространения , вторую прелэсть взял на котловане , вот это как расценивать с буквы КК или совести?
.... так я і сам називаю це "пірамідою" і АБСУРДОМ!!! - просто хотів зрозуміти, ЩО ЦЕ ТАКЕ! - от і просто ділюсь враженнями і шукаю відповіді......
Долярчик написав:не агітую туди заходити, а просто хочу розібратись - ЩО ЦЕ, в біса, ТАКЕ???! - тому і ПРОБНО зайшов мінімальною(менше не можна) сумою у це ге..... ге-ніально придуману "піраміду"! - і сам реально бачу(і вам всім показую скріни), що РЕАЛЬНО можна заробити(як і МОЖЛИВО втратити) за короткий термін!!!
- ні, ну реально, 8% ТИЖНЕВИХ!!!! - ЦЕ Ж АБСУРД!!!! - АЛЕ!!! - АБСУРД - РЕАЛЬНИЙ!!!!! (все є на моїй картці "Для виплат"! - а частину ПРОБНО перевів на Універсалку)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Proofy написав:quote="4827528:tobias"]Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 /quote] давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.
Я не брав, грн на рахунку, подивимось..)
Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24). Якби мав вільну гривню - напевне докупився би на початку цього тижня ще і по 23,1. Але після останньої покупки по 24,05 твердо прийняв рішення виходити на співвідношення валюта/гривня 70/30%. Понабивав стовпці і маю спокій на душі. Тепер тільки б гривні, щоб ці стовпці поповнювати. Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них. Цей ріст суттєво покращує гривневі активи і не впливає на валютні. що є добре. Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.
ПС:Питання всім тим хто казав, що встигне перекинутись як що що. ВСТИГНУЛИ?
Перейшли нині в гривню?
Бо я саме сьогодні очманіло роздивлявся курс приймання валюти на обміннику у варусі: 24.5$ і 26.7€ Банки з їхніми дитячими циферками чомусь відстали від життя...
І так, я теж лише на 10% у ₴. Та й ті – випадково якось вийшло. Але чомусь не було нині бажання збільшувати цю частку...
Ті, хто не перейшов у валюту в 2013 – і досі не відшкодували збитки. Бо не було депозитів під 17.25% чистими (щороку) аби хоча б компенсувати інфляцію... Не кажучи вже про реал.приріст...
Девальвації, банкопади, ТА... – не проблема, але лише якщо зустрічати їх у валюті...
Тоді депозити покривають інфляцію і навіть дають маленький +. Це я бачу зі вже семирічних ретельних спостережень за своїми заощадженнями вираженими через 3 основні валюти (з урахуванням інфляції по кожній) і, для чистоти експерименту – з вирахуванням доданих пізніше грошей.
На коротших періодах (1,2,3,4,5р.) по гривні реальні заощ.скоротились – але це якраз внаслідок недавнього аномального курсу гривні. З іншого боку – якщо остання піврічка ще протриває рік-два до повного обвалу, то фанати гривні, що сиділи в ній з 2013, і які й досі мають втрати (у будь-якому вираженні... бо не було всі ці 6 років депозитів під 17.25% чистими) – можуть наздогнати і вийти в + До обвалу. А далі – знову терпіти, зціпивши зуби.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
orest написав:Я сьогодні трохи продав, оскільки курс досягнув рівнів, про які писав в попередньому дописі. Є імовірність, що з перших міжбанків 2020 готівка заспокоїться. З іншої сторони, я поки не бачу вагомих аргументів, якими б уряд міг переконати нерезидентів заходити в семирічки, розміщення яких анонсували вже з січня. МВФ не дасть грошей без гарантій по Привату, якими вважають "антиколомойський" закон. А я не думаю, що в січні ВР його проголосує. Тому січневі розміщення семирічок, швидще всього, орієнтовані на "нерезидентів". А додатковим стимулом може бути цікавий курс для продажу валюти. Через це, найімовірнішим бачу ріст і на початку січня і розворот після першого аукціону по цих ОВДП. В такому разі, в січні здам ще трохи... Прошу зауважити, що теплі зими, транзитний договір і цьогорічні великі запаси в сховищах роблять роботу кіпрських, британських, нідерландських, швейцарських і тд газових операторів мало привабливою. А на чомусь таки треба заробляти... П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом. Бажаю всім, щоб 2020 був найкращим роком з усіх попередніх і найгіршим з наступних. Усім сил, здоровя, позитиву і удачі. Творити і примножувати а не руйнувати і нищити
Орест достойный умничка! Всегда Пасиба!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 гру, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Очень радуюсь, что лохи скупившие ОВГЗ не участвуют сейчас
какого подлеца пригрели на ветке...радуется он
«Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов Иуды… Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов; не выдавал бы уцелевших в день беды! Близок День Господень ко всем народам — как ты поступал, так и с тобой поступят; что творил, к тебе и вернется!» (Авдий)