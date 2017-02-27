Додано: Суб 28 гру, 2019 17:34

Я сьогодні трохи продав, оскільки курс досягнув рівнів, про які писав в попередньому дописі. Є імовірність, що з перших міжбанків 2020 готівка заспокоїться.

З іншої сторони, я поки не бачу вагомих аргументів, якими б уряд міг переконати нерезидентів заходити в семирічки, розміщення яких анонсували вже з січня. МВФ не дасть грошей без гарантій по Привату, якими вважають "антиколомойський" закон. А я не думаю, що в січні ВР його проголосує. Тому січневі розміщення семирічок, швидще всього, орієнтовані на "нерезидентів". А додатковим стимулом може бути цікавий курс для продажу валюти. Через це, найімовірнішим бачу ріст і на початку січня і розворот після першого аукціону по цих ОВДП. В такому разі, в січні здам ще трохи... Прошу зауважити, що теплі зими, транзитний договір і цьогорічні великі запаси в сховищах роблять роботу кіпрських, британських, нідерландських, швейцарських і тд газових операторів мало привабливою. А на чомусь таки треба заробляти...

П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом. Бажаю всім, щоб 2020 був найкращим роком з усіх попередніх і найгіршим з наступних. Усім сил, здоровя, позитиву і удачі. Творити і примножувати а не руйнувати і нищити.

П.П.С. Окреме велике спасибі Сибариту і zzzzzz за постійну корисну і вчасну інформацію...

Востаннє редагувалось orest в Суб 28 гру, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.

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