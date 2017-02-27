Скинул 5000 па25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скинул 5000 па25
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:07
Скинувшие "па 25" завтра позавидуют скинувшим "па 26". Это сейчас курс вроде остановился, потому что скидывают самые нетерпеливые, купившие по 23-23.30. Но их совсем не много. Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов! Вот сейчас эти торопыги сбросят свои свеженькие баксы, и дальше дело поедет веселее. Как падали в начале от 26.50 до 26 очень медленно, так и сейчас проходить 25-25.30 будем так же. От 26 до 23 летели аки соколы ясные, теперь от 25.30 до 28 полетим "ракетой".
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08
".... кажуть, що під Новий рік - що не забажається..." ©)))
... а що розказувати?
- скажуть, що рекламую.... - а по факту - ЕКСПЕРИМЕНТУЮ!
.... просто, не можу зрозуміти, чому тут - або агресивно на це реагують...... - хоч я всіх запрошую туди
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... або, взагалі, на це не реагують?!
- а тема ж то ЦІКАВА!!!
- де ще дають 416% річних???!
... МММ? - можливо..... - але ж РЕАЛЬНО капають % на картку щотижня!!!
..... я і СВОЇ скріни тут виклав на 1 і 5 сторінці
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- ХОЧУ ВСЕ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ.... - РОЗІБРАТИСЬ У ЦЬОМУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:14
По оперативным данным Держказначейства на 27 декабря, поступления в держбюджет составили 994,250 млрд грн, до выполнения плана в 1007 млрд осталось 13 млрд. Честно признаюсь я удивлен, мои предположения были в районе недовыполнения 30-40 млрд.грн. А по оперативным данным получается что доходы бюджета могут быть выполнены на 100% плана. Кстати поступления в бюджет 2018 были на 18 млрд. ниже плана.
Но каким способом они были выполнены уже можно даже сейчас понять.
В первую очередь это конечно принуждение Нафтогаза заплатить дивиденды гос-ву наперед за период 1-3 кварталов в сумме 8,5 млрд.грн.
Далее, судя по резкому росту поступлений от податковых органов многие предприятия "попросили" заплатить налог на прибыль авансом.
Так же Кабмин в конце декабря принял постановление про увеличение выплат на дивиденды предприятиям с гос.долей с 50% до 90% от прибыли за прошедший год. ( Турбоатом, Укргидроэнерго, Центрэнерго, Укрнафта) Что касается последних двух, которые по слухам контролируют менеджеры связанные с бородатой бабушкой, то эти предприятия проигнорировали эти требования.
Доходы от таможни. А вот тут очень интересно. Средний курс за месяц декабрь2019/декабрь2018 на 14% ниже, но таможня смогла обеспечить поступления в размере 98,2% к прошлому году, ну прямо чудеса. На самом деле чудес как известно не бывает, среднедневные поступления от таможни 1 млрд.грн в день. Но вчера случилось чудо, и за день поступления составили почти 4 млрд.грн. На самом деле думаю просто попросили НАК, растаможить газ наперед, вот и весь секрет магического роста.
Ну и напоследок про задержку с компенсацией ПДВ как излюбленном трюке Минфина я уже подробно расписал в предыдущем посте.
Живите своим умом!
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:17
Клоуни-наперсточики.. кашель Лаврова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо сказать ззззз-ту.
+!
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18
Прекрасно
Дохід є..
А як з зобовязаннями сплачувати проценрт від доходу-Державі?
Адже керівництво Держави те за яке голосував
Дохід валить не по дитячому
Може пора проценти платити і допомогти як Зе так і Державі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:20
zzzzzz можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23
А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 28 гру, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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