Xenon написав: Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков



"Укргазбанк" вместе с "Ощадбанком" в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.



Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у "Укрэксимбанка" еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.



Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.



