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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32543255325632573258>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 473
Не нижче 24.50
47%
221
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скинул 5000 па25

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

  Унуноктий написав:Скинул 5000 па25

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Пи3дишь :evil:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:07

  Унуноктий написав:Скинул 5000 па25

Скинувшие "па 25" завтра позавидуют скинувшим "па 26". :mrgreen: Это сейчас курс вроде остановился, потому что скидывают самые нетерпеливые, купившие по 23-23.30. Но их совсем не много. Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов! Вот сейчас эти торопыги сбросят свои свеженькие баксы, и дальше дело поедет веселее. 8) Как падали в начале от 26.50 до 26 очень медленно, так и сейчас проходить 25-25.30 будем так же. От 26 до 23 летели аки соколы ясные, теперь от 25.30 до 28 полетим "ракетой". :twisted:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08

".... кажуть, що під Новий рік - що не забажається..." ©)))

  дарий написав:По факту форуму расскажите

... а що розказувати?
- скажуть, що рекламую.... - а по факту - ЕКСПЕРИМЕНТУЮ! :)
.... просто, не можу зрозуміти, чому тут - або агресивно на це реагують...... - хоч я всіх запрошую туди
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... або, взагалі, на це не реагують?!
- а тема ж то ЦІКАВА!!!
- де ще дають 416% річних???!
... МММ? - можливо..... - але ж РЕАЛЬНО капають % на картку щотижня!!!
..... я і СВОЇ скріни тут виклав на 1 і 5 сторінці
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

- ХОЧУ ВСЕ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ.... - РОЗІБРАТИСЬ У ЦЬОМУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:14

По оперативным данным Держказначейства на 27 декабря, поступления в держбюджет составили 994,250 млрд грн, до выполнения плана в 1007 млрд осталось 13 млрд. Честно признаюсь я удивлен, мои предположения были в районе недовыполнения 30-40 млрд.грн. А по оперативным данным получается что доходы бюджета могут быть выполнены на 100% плана. Кстати поступления в бюджет 2018 были на 18 млрд. ниже плана.

Но каким способом они были выполнены уже можно даже сейчас понять.

В первую очередь это конечно принуждение Нафтогаза заплатить дивиденды гос-ву наперед за период 1-3 кварталов в сумме 8,5 млрд.грн.

Далее, судя по резкому росту поступлений от податковых органов многие предприятия "попросили" заплатить налог на прибыль авансом.

Так же Кабмин в конце декабря принял постановление про увеличение выплат на дивиденды предприятиям с гос.долей с 50% до 90% от прибыли за прошедший год. ( Турбоатом, Укргидроэнерго, Центрэнерго, Укрнафта) Что касается последних двух, которые по слухам контролируют менеджеры связанные с бородатой бабушкой, то эти предприятия проигнорировали эти требования.

Доходы от таможни. А вот тут очень интересно. Средний курс за месяц декабрь2019/декабрь2018 на 14% ниже, но таможня смогла обеспечить поступления в размере 98,2% к прошлому году, ну прямо чудеса. На самом деле чудес как известно не бывает, среднедневные поступления от таможни 1 млрд.грн в день. Но вчера случилось чудо, и за день поступления составили почти 4 млрд.грн. На самом деле думаю просто попросили НАК, растаможить газ наперед, вот и весь секрет магического роста.

Ну и напоследок про задержку с компенсацией ПДВ как излюбленном трюке Минфина я уже подробно расписал в предыдущем посте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:17

  Xenon написав:
Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков

"Укргазбанк" вместе с "Ощадбанком" в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.

Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у "Укрэксимбанка" еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.

Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.

Клоуни-наперсточики.. кашель Лаврова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо сказать ззззз-ту.
+!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18

  Долярчик написав:але ж РЕАЛЬНО капають % на картку щотижня!!!
Прекрасно
Дохід є..
А як з зобовязаннями сплачувати проценрт від доходу-Державі?
Адже керівництво Держави те за яке голосував
Дохід валить не по дитячому
Може пора проценти платити і допомогти як Зе так і Державі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:20

zzzzzz можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23

  Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж, а долар був 23,00 на 24,00,

А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 28 гру, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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