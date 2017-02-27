Додано: Суб 28 гру, 2019 18:14

По оперативным данным Держказначейства на 27 декабря, поступления в держбюджет составили 994,250 млрд грн, до выполнения плана в 1007 млрд осталось 13 млрд. Честно признаюсь я удивлен, мои предположения были в районе недовыполнения 30-40 млрд.грн. А по оперативным данным получается что доходы бюджета могут быть выполнены на 100% плана. Кстати поступления в бюджет 2018 были на 18 млрд. ниже плана.



Но каким способом они были выполнены уже можно даже сейчас понять.



В первую очередь это конечно принуждение Нафтогаза заплатить дивиденды гос-ву наперед за период 1-3 кварталов в сумме 8,5 млрд.грн.



Далее, судя по резкому росту поступлений от податковых органов многие предприятия "попросили" заплатить налог на прибыль авансом.



Так же Кабмин в конце декабря принял постановление про увеличение выплат на дивиденды предприятиям с гос.долей с 50% до 90% от прибыли за прошедший год. ( Турбоатом, Укргидроэнерго, Центрэнерго, Укрнафта) Что касается последних двух, которые по слухам контролируют менеджеры связанные с бородатой бабушкой, то эти предприятия проигнорировали эти требования.



Доходы от таможни. А вот тут очень интересно. Средний курс за месяц декабрь2019/декабрь2018 на 14% ниже, но таможня смогла обеспечить поступления в размере 98,2% к прошлому году, ну прямо чудеса. На самом деле чудес как известно не бывает, среднедневные поступления от таможни 1 млрд.грн в день. Но вчера случилось чудо, и за день поступления составили почти 4 млрд.грн. На самом деле думаю просто попросили НАК, растаможить газ наперед, вот и весь секрет магического роста.



Ну и напоследок про задержку с компенсацией ПДВ как излюбленном трюке Минфина я уже подробно расписал в предыдущем посте.

Живите своим умом!