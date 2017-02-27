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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3255325632573258>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 473
Не нижче 24.50
47%
221
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23

  vovakwasov написав:zzzzzz можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?

Неблагодарное это дело, я летом уже затарился долларами по 25-26 )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23

Національний банк України встановив курс гривні на новорічно-різдвяні свята на рівні 23,6862 грн за $1
Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за $1.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:25

На миняйле рост остановился

В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.

Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.

Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:3 января. Но не факт.
1 банк день в году всегда "без клиентов" сворачивают доходы/расходы.Хотя возможны варианты" веч1рня каса"
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31

  zzzzzz написав:На миняйле рост остановился

В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.

Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.

Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.

И тем не менее, финальный , красивый загон года 2019 состоялся :mrgreen: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32

  zzzzzz написав:
  vovakwasov написав:zzzzzz можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?

Неблагодарное это дело, я летом уже затарился долларами по 25-26 )))


Народ ждет Совета...
Думает Гуру - пророки, шо усе знають...
В Нашей Стране пару-тройку чел. знают.
Их точно нет на ветке! :lol: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:36

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:3 января. Но не факт.
1 банк день в году всегда "без клиентов" сворачивают доходы/расходы.Хотя возможны варианты" веч1рня каса"


Ну, и шо ? Вы график работы банков смотрели ?
2 января - работа без клиентов.
3 января - обычный рабочий день.

Я и написал 3 января, а не второе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  Унуноктий написав:Скинул 5000 па25

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Пи3дишь :evil:
Неа, хотел потом ещё 10000 скинуть но не получилось( надеюсь после 15 января откупить по 23

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.


Не согласен.
Врядли привезуть Самолетами к 3 числу долгожданный...
Ну если токо у нас филиал ФРС не открыли... :oops: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:
  Унуноктий написав:Скинул 5000 па25

Скинувшие "па 25" завтра позавидуют скинувшим "па 26". :mrgreen: Это сейчас курс вроде остановился, потому что скидывают самые нетерпеливые, купившие по 23-23.30. Но их совсем не много. Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов! Вот сейчас эти торопыги сбросят свои свеженькие баксы, и дальше дело поедет веселее. 8) Как падали в начале от 26.50 до 26 очень медленно, так и сейчас проходить 25-25.30 будем так же. От 26 до 23 летели аки соколы ясные, теперь от 25.30 до 28 полетим "ракетой". :twisted:
Юрчик ты как был лошком так им и остался

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Востаннє редагувалось Унуноктий в Суб 28 гру, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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