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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23
vovakwasov написав:zzzzzz
можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?
Неблагодарное это дело, я летом уже затарился долларами по 25-26 )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:23
Національний банк України встановив курс гривні на новорічно-різдвяні свята на рівні 23,6862 грн за $1
Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.
З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за $1.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.
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Victor37
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:25
На миняйле рост остановился
В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.
Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.
Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:30
zzzzzz написав:
3 января. Но не факт.
1 банк день в году всегда "без клиентов" сворачивают доходы/расходы.Хотя возможны варианты" веч1рня каса"
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31
zzzzzz написав:
На миняйле рост остановился
В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.
Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.
Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
И тем не менее, финальный , красивый загон года 2019 состоялся
.
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Vadim V
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32
zzzzzz написав: vovakwasov написав:zzzzzz
можете поділитись власними роздумами про можливий курс гривні на найближчі місяць-два?
Неблагодарное это дело, я летом уже затарился долларами по 25-26 )))
Народ ждет Совета...
Думает Гуру - пророки, шо усе знають...
В Нашей Стране пару-тройку чел. знают.
Их точно нет на ветке!
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дарий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:36
Мизантрóп написав: zzzzzz написав:
3 января. Но не факт.
1 банк день в году всегда "без клиентов" сворачивают доходы/расходы.Хотя возможны варианты" веч1рня каса"
Ну, и шо ? Вы график работы банков смотрели ?
2 января - работа без клиентов.
3 января - обычный рабочий день.
Я и написал 3 января, а не второе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:37
vovan_prm написав: Унуноктий написав:
Скинул 5000 па25
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Пи3дишь
Неа, хотел потом ещё 10000 скинуть но не получилось( надеюсь после 15 января откупить по 23
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Унуноктий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:37
zzzzzz написав:
Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
Не согласен.
Врядли привезуть Самолетами к 3 числу долгожданный...
Ну если токо у нас филиал ФРС не открыли...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:40
yuri_m написав: Унуноктий написав:
Скинул 5000 па25
Скинувшие "па 25" завтра позавидуют скинувшим "па 26".
Это сейчас курс вроде остановился, потому что скидывают самые нетерпеливые, купившие по 23-23.30. Но их совсем не много. Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов! Вот сейчас эти торопыги сбросят свои свеженькие баксы, и дальше дело поедет веселее.
Как падали в начале от 26.50 до 26 очень медленно, так и сейчас проходить 25-25.30 будем так же. От 26 до 23 летели аки соколы ясные, теперь от 25.30 до 28 полетим "ракетой".
Юрчик ты как был лошком так им и остался
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Суб 28 гру, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Унуноктий
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