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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3255325632573258

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 473
Не нижче 24.50
47%
221
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41

  Vadim V написав:
  Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж, а долар був 23,00 на 24,00,

А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?

Здесь про Укргаз речь..
Имя Юрий секретит :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vadim V написав:
  zzzzzz написав:На миняйле рост остановился

В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.

Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.

Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.

И тем не менее, финальный , красивый загон года 2019 состоялся :mrgreen: .
Я скинул)

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:45

Илюстрация к посту про доходы Держбюджета

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Живите своим умом!
zzzzzz
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