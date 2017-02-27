Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41
Vadim V написав: Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж,
а долар був 23,00 на 24,00,
А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
Здесь про Укргаз речь..
Имя Юрий секретит
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:42
Vadim V написав: zzzzzz написав:
На миняйле рост остановился
В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.
Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.
Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
И тем не менее, финальный , красивый загон года 2019 состоялся
.
Я скинул)
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:45
Илюстрация к посту про доходы Держбюджета
Живите своим умом!
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