Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41
Vadim V написав: Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж,
а долар був 23,00 на 24,00,
А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
Здесь про Укргаз речь..
Имя Юрий секретит
Patrick
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:42
Vadim V написав: zzzzzz написав:
На миняйле рост остановился
В 12 часов дня покупали по 24,55 к вечеру смогли только 15 копеек добавить.Причем продаж по 24,80 достаточно.
Кстати все банки в 12 часов закрыли свои отделения для клиентов. Так что свежая гривна перестала поступать на рынок.
Может в новом году рост еще продолжиться 3 января. Но не факт. Миняйло уже на 1 гривну оторвался от межбанка.
И тем не менее, финальный , красивый загон года 2019 состоялся
.
Я скинул)
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Унуноктий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:45
Илюстрация к посту про доходы Держбюджета
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:59
vovan_prm написав: Унуноктий написав:
Скинул 5000 па25
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Пи3дишь
В Киеве в 12 дня самая высокая покупка была 24,55.
Под вечер 24,70
По 24,80 опт продает доллары.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:02
zzzzzz написав: vovan_prm написав: Унуноктий написав:
Скинул 5000 па25
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Пи3дишь
В Киеве в 12 дня самая высокая покупка была 24,55.
Под вечер 24,70
По 24,80 опт продает доллары.
Я не "сдавал", я продал "покупателю".
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Унуноктий
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:03
Patrick написав: Vadim V написав: Qwerty написав: Сьогодні в центрі
на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж,
а долар був 23,00 на 24,00,
А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
Здесь про Укргаз речь..
Имя Юрий секретит
Та я понял о ком речь , но у них даже вчера, после обеда уже не было $ ,лично проверял.
Vadim V
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:06
yuri_m написав:
Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов!
"Огласите весь список, пожалуйста"
всех, скинувших доллар. Ну, на праздники немножко надо, ото и все. Нет уж, раньше конца января не дождетесь
Mazay256
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:12
Mazay256 написав: yuri_m написав:
Ведь все же уверовали в силу гривны и избавились от ненавистных долларов!
"Огласите весь список, пожалуйста"
всех, скинувших доллар. Ну, на праздники немножко надо, ото и все. Нет уж, раньше конца января не дождетесь
Ну Правду , так Правду ....
В среду отправлял платеж .
Сдал утром в 9 часов по 23 .
А потом пошло , поехало....
холява
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:16
Подфартило....!
Вы на налоги сдавали, если я правильно помню.
Именно так всех и подоили, включая Нафтогаз.
Какигод назад писяль - за банкет все одно хтойто заплатит.
Востаннє редагувалось
дарий
в Суб 28 гру, 2019 19:24, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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