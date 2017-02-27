Додано: Суб 28 гру, 2019 19:22

1. Интересно, как недостающие (для 100% плана) 12 ярдов грн. с сегодняшнего "аукциона" проведут, если НАК уже все выплатил: и дивы, и налоги, и мито?дивы за 4 квартал?2. сорри, если что-то пропустил, но все же: 3.01 МБ работает? тут писали про небывалую 11-дневную паузу, данную ЧР на разграбление городав то же время, на Минфине пишут 3.01 - обычный раб. день БС. Да и Вы, если не ошибаюсь, про 3.01 писали, как первые торги на МБ.опять же непонятно: если 3.01 торги будут, то как и зачем зафиксировали оф. курс по 7.01? если Вы правы, что это еще 1 придумка (чтобы отжать налоги по "более высокому" курсу), то с 3.01 его можно было бы переставить повыше(чем 23,69)